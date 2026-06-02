מירי מסיקה שרה את "לב לבן" של שולי רנד

שיאה של עונת החתונות בפתח. זה הזמן לקדם ללב הפלייליסט של שירי החתונה את "לב לבן" של שולי רנד. את היוזמה ה"מסחרית" הזו לקחה לידיה מירי מסיקה בגרסה לשיר בעיבוד אורי זך. השיר "לב לבן" של הפך תוך חודשים ספורים משיר אישי מאוד – שיר הודיה ואהבה שנכתב בהשראת יחסיו עם צופית גרנט ללהיט חופות ויראלי ולבחירה פופולרית בחתונות.

"לב לבן” הוא שיר אהבה שיש בו רוך, אבל גם הכרעה. אהבה כאן היא לא מפלט מהעולם, אלא דרך להיות בו אחרת. זהו שיר קבלה לא של רגע שיא רומנטי, אלא של הגעה אחרי דרך ארוכה, יבשה, מתישה. האיש בשיר “הגיע מלב המדבר”. כלומר- מחוסר, מבדידות, ממאמץ.

המדבר אצל רנד הוא מקום של חיפוש, של ניסיונות, של אמונה שנשחקת. כשהאהובה פותחת את הדלת – זו לא בריחה מהמדבר, אלא תשובה שנולדה מתוכו.

האהובה מתוארת כיחידה, אבל לא אידיאלית מדי – “ספר פתוח את לי חידה”. יש בה גילוי וגם סוד, פשטות ומורכבות בו־זמנית. היא לא פתרון – היא מסע משותף.

“מול נרות / זוהרת באור יקרות” – האור כאן הוא ביתי, יהודי, אינטימי. זה אור של שבת, לא של במה, אור שמאפשר נשימה

רנד מתוודה בהודאה חשופה: “אחרי שאמרתי נואש/ ימים לא הייתי ממש." האהבה לא באה כשאתה חזק, אלא כשאתה מוכן להישבר, ולכן: “איך באת לי בזמן”. לא מזל – חסד.

שורת המפתח: “לב פתוח הוא לב לבן” – לא לב תמים, לא לב שלא נפגע, אלא לב שבוחר להישאר פתוח למרות הכול. הלובן כאן הוא מוסרי – בחירה לא להתכסות בציניות, בכעס, בשריון.

זה שיר של זו אהבה בוגרת לא סימטרית, אבל מאוזנת. הוא עמל, היא ברכה, וכל אחד נותן מה שיש לו. “אמת על שפתיה דבש וחלב” – שילוב בין אמת (שעלולה להיות קשה) לבין מתיקות וחמלה. אהבה שלא משקרת, אבל גם לא פוצעת.

הוואלס הקליט לא מרים באוויר – הוא מסובב בעדינות. קליט, מאיר, אנושי. שולי רנד אומר כאן משהו פשוט ועמוק – העולם קשה, האדם נסדק, אבל עדיין אפשר לבחור לפתוח דלת, ולפעמים, זה כל הנס. זה שיר אהבה מפוכח ולא ציני, שיר אמונה בלי דרשות ובחירה מודעת באור – דווקא אחרי חושך.

הביצוע המקורי של רנד נשען על תחושת וידוי אינטימית וגברית, כמעט תפילה. מסיקה מעבירה את מרכז הכובד מהסיפור האישי של הכותב אל הטקס עצמו.העיבוד של אורי זך, עם צ'לו וגיטרה אקוסטית, יוצר אווירה אלגנטית ומרוככת יותר. העיבוד שנע לכיוון "ואלסי" יותר, הופך את השיר משיר-סיפור לשיר-ריקוד. כלומר, פחות אדם שמספר על הישועה הפרטית שלו ויותר פסקול לרגע זוגי וטקסי. מירי מסיקה שרה את השיר ברגישות יפה, מעניקה תנועה חדשה למנגינה ולקצב הואלס, עוטפת את השיר ברוך נעים.

מבחינה שיווקית, זה מהלך חכם: השיר כבר "ניצח את השוק" של החופות. במקום להתחרות בשיר חדש, מסיקה מציעה גרסה שמדברת לקהל מעט אחר – זוגות שמחפשים פחות דרמה חסידית-אישית ויותר רומנטיקה אוניברסלית, נשית ומעודנת. הגרסה שלה למעשה משנה את משמעות השיר בלי לשנות את המילים. אצל רנד השאלה המרכזית היא "מה זכיתי?" — אדם שמופתע מהחסד שקיבל. אצל מסיקה, המוקד עובר אל החוויה הרומנטית עצמה. השיר נע מהודיה אישית אל פנטזיית חתונה. במילים אחרות: לא רק קאבר, אלא מיתוג מחדש של אותו שיר – ממזמור תודה של יוצר אחד לפסקול חתונות לאומי.

מירי מסיקה שרה את לב לבן של שולי רנד

שולי רנד – לב לבן

אהובתי פתחי את הדלת

לאיש שהגיע מלב המדבר

לבשי שמלתך זאת הנהדרת

לקראת איש חולם שפוסע ושר

אהובתי בעולם אין כמוה

את לעולם לי אחת יחידה

אהובתי בנמוך בגבוה

ספר פתוח את לי חידה

מול נרות

זוהרת באור יקרות

פנייך בחן עטורות

עומד ושואל

מה זכיתי

אחרי שאמרתי נואש

ימים לא הייתי ממש

איך באת לי בזמן

לב פתוח הוא לב לבן

אהובתי בשנתך את צוחקת

אני הוא האיש בגללו את שמחה

אהובתי פתחי את הדלת

אני העמל ואת לי ברכה

אהובתי בעולם אין כמוה

בין חדריה אלך מסובב

אהובתי בנמוך בגבוה

אמת על שפתיה דבש וחלב

