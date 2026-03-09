"מישל" בשלוש שפות מקדם או מפחית סיכויי נועם בתן להגיע גבוה באירוויזיון?

השיר “מישל” של נועם בתן, שנבחר לייצג את ישראל ב־אירוויזיון 2026 בוינה, מנסה להיות שיר פופ בינלאומי מודרני, אך בפועל מציג בעיות הן ברמה הטקסטואלית והן ברמה המוזיקלית והחזותית. מדובר בשיר שמערבב שלוש שפות – עברית, אנגלית וצרפתית עם מבנה מוזיקלי שמחולק בין בלדה איטית לבין קטע דאנס קצבי, אך השילוב הזה אינו תמיד עובד בצורה הרמונית.

בעולם האירוויזיון שילוב שפות יכול לעבוד היטב (למשל להיטים אירופיים שמשלבים אנגלית ושפה מקומית), אך כאן המעבר בין השפות מרגיש אקראי, מבולגן ולא אורגני. במקום ליצור צבע בינלאומי אחיד, השיר יוצר תחושה של טקסט מפוזר ולא מגובש.

שילוב 3 השפות מעלה את השאלה – האם ריבוי השפות מחזק את השיר או דווקא מפזר אותו ומחליש את סיכוייו?

הצרפתית מעניקה לשיר אווירה רומנטית ואירופית. היא גם מתאימה לשם "Michelle”, שמרמז מראש על עולם תרבותי צרפתי. עברית – זרה מאוד לאוזן האוניברסלית. האנגלית היא השפה הדומיננטית באירוויזיון, ולכן היא מאפשרת לשיר להיות מובן יותר לצופים רבים.

היוצרים מכוונים ללהיט בעל סיכויים להגיע למקומות הראשונים ואולי אף להיות בעל פוטנציאל זכיה. השיקול שלהם – מעברים בין שפות יכולים ליצור דינמיקה שתשבור את המונוטוניות של הטקסט ותעניק לשיר אופי אוניברסלי.

הבעיה: כאשר שלוש שפות מתערבבות, השיר עלול להישמע פחות ממוקד מבחינה אומנותית במקום זהות ברורה, נוצרת תחושה של טלאי לשוני. עוד חיסרון: המעבר בין שפות יכול ללא משפר את הזרימה הטבעית של הסיפור או הרגש במיוחד בשיר קצר כמו שיר אירוויזיון (כ־3 דקות), שלוש שפות מרגישות עמוסות מדי.

השיר "מישל" ברובו בנוי על צרפתית – זו השפה בה בתן נשמע מיומן. הורדת האנגלית במקרה הזה עשויה לשפר את התוצאה הסופית. יתרונות השארת עברית וצרפתית בלבד – שיר דו־לשוני בעברית וצרפתית יהיה בולט ואלגנטי יותר. העברית מייצגת את ישראל, והצרפתית יוצרת צבע אירופי רומנטי. שתי השפות משתלבות יפה מבחינה פונטית ומוזיקלית.

מבחינה אמנותית נטו, ייתכן שגרסה עם עברית וצרפתית בלבד תהיה מגובשת יותר, בעלת אופי ברו ומעט יותר אלגנטית.

השאלה אינה רק לשונית אלא אסטרטגית: אם המטרה היא ייחוד אמנותי ואווירה רומנטית – כדאי להישאר עם עברית וצרפתית. אם המטרה היא פנייה רחבה לקהל האירופי, האנגלית יכולה לעזור.

מישל בשלוש שפות מקדם או מפחית סיכויי נועם בתן להגיע גבוה באירוויזיון?

*** דוגמאות לשירים רב לשוניים באירוויזיון

"1944” – Jamala (אוקראינה, 2016) שפות: אנגלית + טטרית קרים. השיר משלב סיפור היסטורי אישי עם פזמון באנגלית.

Netta – נטע ברזילי השיר Toy (זכיה באירוויזיון בליסבון 2018) ששילב בתוך האנגלית משפט בעברית – "אני לא בובה” („אני לא הצעצוע שלך”) שהפך לאייקוני.

“Soldi” של Mahmood נציג איטליה באירוויזיון 2019 בתל אביב בשילוב איטלקית + ערבית הביטוי בערבית “waladi waladi habibi ta'aleena” משקף את המורשת של הזמר.

. Fairytale – Alexander Rybak – נציג נורבגיה אנגלית עם כמה משפטים בנורווגית. השיר זכה במקום הראשון באירוויזיון במוסקבה 2009

Adrenalina – Senhit השיר שייצג את סאן מרינו באירוויזיון ברוטרדם הולנד שילב אנגלית + איטלקית + ספרדית.