מכירת הזכויות של בוב דילן

בוב דילן מוכר את כל הזכויות על שיריו לחברת יוניברסל מיוסיק. המהלך – חלק מגישתו החופשית לעסקים. הנתון המשוער הוא די מהפכני – מדובר ביותר מ -300 מיליון דולר מה שמגמד את 22 מיליון הדולרים שקיבל על הארכת חוזה ההוצאה לאור שלו בשנת 2010. מכירת זכויות ההוצאה או הקלטות המאסטר הן דבר שבשגרה בקרב אמנים בעלי מעמד בתעשיית המוסיקה, תוך שהם מקנים להם סכומי סכום ענקיים בתהליך ומעניקים לקונה בעלות על שירים שאמנים מתכוונים לבצע/ להקליט כיסוי. מאמר משנת 2015 ב- Variety טען כי שיריו של דילן נכנסו למעלה מ -500 פעמים לסרטים ולטלוויזיה.

בניגוד לאמנים רבים (כמו ניל יאנג) דילן הוכיח שהוא פתוח בכל מה שתעשיית המוזיקה מכנה "זרמי הכנסות טריים", הכוללים גם שימוש בשירים לצרכי פרסומות.

I Want You שלו הוצג בפרסומת ליוגורט יווני, Subterranean Homesick Blues, על מודעה של גוגל, Blowin 'in the Wind לפרסומת של Budweiser בשנים האחרונות שימושו השירים לפרסומות מגוונות ממכוניות קרייזלר ורכבי שטח קדילאק לפפסי, אייפוד, מחשבי יבמ ותחתוני ויקטוריה סיקרט.

באפריל 2016 דילן התקשר עם אמזון בעסקת זכויות, ואיפשר לחברה לבסס סדרת דרמה בטלוויזיה עם מילים מהקטלוג שלו. טווח המסחור הרשמי שלו חורג הרבה יותר מכך ומתפרש על חולצות טריקו, מדבקות וספלים: המותג , Barking Irons, חתם על עסקה לשיווק מגוון שלם של בגדים על בסיס פריטים שלבש דילן לאורך השנים. עטיפת אלבום הבכורה שלו משנת 1962 ועד הצעיף המופיע על עטיפת Desire של 1976.

לדילן נמצא על הוויסקים, Heaven's Door, שהיקר שבהם מגיעים בבקבוק עם אחד מציוריו ונמכר ב -500 דולר.

דילן חוצה פלטפורמות,לאחרונה חידש את תוכנית הרדיו שלו, Theme Time Radio Hour בחסות פרסומת לויסקי עם תמונה שלו עם בקבוקHeaven’s Door.

Bob Dylan – Knockin' On Heaven's Door

האתר של בוב דילן