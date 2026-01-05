ממפורד אנד סאנז – Lover Of The Light

באמצע הלילה, אולי אראה אותך הולכת
לא יהיה ערך לחוזק של קירות שבניתי
לא תהיה נחמה בצל הצללים המושלכים
אבל אני אהיה שלך אם תהיי שלי- מאהב האור
רבים חשבו שזה שיר דתי, כי לא הצליחו לחבר את "lover of the light" למשהו רומנטי. ישו מכונה לעתים קרובות "אור העולם". השיר יפהפה יכול להתפרש במשמעויות שונות: ברמה האישית הוא מדבר על אדם אחד שמתעורר לאהבה חדשה אך נקלע נתיב ההרס של זוגתו שמפרק אותו בכל פעם ומחסל אותו שוב ושוב ובכל זאת הוא קורא לה… תהיי שלי ואני אהיה שלך – A lover of the light. השיר שוחרר כסינגל השני מתוך אלבום האולפן השני של מאמפורד אנד סאנז Babel (2012). ב-5 בנובמבר 2012 כהורדה דיגיטלית.
יש הרואים בשיר ביטוי לסיפור האהבה של מרקוס ממפורד וקארי מאליגן. הם היו חברים לעט מילדות שהתאחדו בשנת 2011. לאחר חיזור קצר למדי, הם התארסו ולאחר מכן התחתנו ב-2012
הסרטון בויים במשותף על ידי השחקן הבריטי אידריס אלבה והתסריטאי הבריטי דן קדן. הסרטון לא מציג את הלהקה, הוא מספר את סיפורו של עיוור (אלבה) שמניח בצד את המקל שלו ורץ לחופשי, עד לקצה צוק
ממפורד אנד סאנז היא להקה בריטית מלונדון. בלהקה 4 חברים: מנגנת מגוון של סגנונות, בין היתר סגנונות כמו: רוק, פולק, פופ ועוד. הלהקה זכתה להצלחה אדירה, בעיקר בזכות אלבומה השני "Babel" שאף זכה בפרס היוקרתי "אלבום השנה" בטקס הגראמי במרץ 2013. ב-20 בספטמבר 2013, הודיעו חברי הלהקה שהם מפסיקים פעילות.
In the middle of the night, I may watch you go
There'll be no value in the strength of walls that I have grown
There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown
But I'd be yours if you'd be mine
Stretch out my life and pick the seams out
Take what you like, but close my ears and eyes
Watch me stumble over and over
I have done wrong, you build your tower
But call me home and I will build a throne
And wash my eyes out never again
But love the one you hold/ And I'll be your goal
To have and to hold/ A lover of the light
Skin too tight and eyes like marbles
You spin me high, so watch me as I glide
Before I tumble homeward, homeward
I know I tried, I was not stable
Flawed by pride, I miss my sanguine eyes
So hold my hands up, breathe in and breathe out
So love the one you hold/ And I'll be your goal
To have and to hold/ A lover of the light
And in the middle of the night, I may watch you go
There'll be no value in the strength of walls that I have grown
There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown
You may not trust the promises of the change I'll show
But I'd be yours if you'd be mine
So love the one you hold/ And I will be your goal
To have and to hold/ A lover of the light
So love the one you hold/ And I will be your goal
To have and to hold/ A lover of the light