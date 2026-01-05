ממפורד אנד סאנז – Lover Of The Light

באמצע הלילה, אולי אראה אותך הולכת

לא יהיה ערך לחוזק של קירות שבניתי

לא תהיה נחמה בצל הצללים המושלכים

אבל אני אהיה שלך אם תהיי שלי- מאהב האור

רבים חשבו שזה שיר דתי, כי לא הצליחו לחבר את "lover of the light" למשהו רומנטי. ישו מכונה לעתים קרובות "אור העולם". השיר יפהפה יכול להתפרש במשמעויות שונות: ברמה האישית הוא מדבר על אדם אחד שמתעורר לאהבה חדשה אך נקלע נתיב ההרס של זוגתו שמפרק אותו בכל פעם ומחסל אותו שוב ושוב ובכל זאת הוא קורא לה… תהיי שלי ואני אהיה שלך – A lover of the light. השיר שוחרר כסינגל השני מתוך אלבום האולפן השני של מאמפורד אנד סאנז Babel (2012). ב-5 בנובמבר 2012 כהורדה דיגיטלית.

יש הרואים בשיר ביטוי לסיפור האהבה של מרקוס ממפורד וקארי מאליגן. הם היו חברים לעט מילדות שהתאחדו בשנת 2011. לאחר חיזור קצר למדי, הם התארסו ולאחר מכן התחתנו ב-2012

הסרטון בויים במשותף על ידי השחקן הבריטי אידריס אלבה והתסריטאי הבריטי דן קדן. הסרטון לא מציג את הלהקה, הוא מספר את סיפורו של עיוור (אלבה) שמניח בצד את המקל שלו ורץ לחופשי, עד לקצה צוק

ממפורד אנד סאנז היא להקה בריטית מלונדון. בלהקה 4 חברים: מנגנת מגוון של סגנונות, בין היתר סגנונות כמו: רוק, פולק, פופ ועוד. הלהקה זכתה להצלחה אדירה, בעיקר בזכות אלבומה השני "Babel" שאף זכה בפרס היוקרתי "אלבום השנה" בטקס הגראמי במרץ 2013. ב-20 בספטמבר 2013, הודיעו חברי הלהקה שהם מפסיקים פעילות.

Mumford & Sons – Lover Of The Light

In the middle of the night, I may watch you go

There'll be no value in the strength of walls that I have grown

There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown

But I'd be yours if you'd be mine

Stretch out my life and pick the seams out

Take what you like, but close my ears and eyes

Watch me stumble over and over

I have done wrong, you build your tower

But call me home and I will build a throne

And wash my eyes out never again

But love the one you hold/ And I'll be your goal

To have and to hold/ A lover of the light

Skin too tight and eyes like marbles

You spin me high, so watch me as I glide

Before I tumble homeward, homeward

I know I tried, I was not stable

Flawed by pride, I miss my sanguine eyes

So hold my hands up, breathe in and breathe out

So love the one you hold/ And I'll be your goal

To have and to hold/ A lover of the light

And in the middle of the night, I may watch you go

There'll be no value in the strength of walls that I have grown

There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown

You may not trust the promises of the change I'll show

But I'd be yours if you'd be mine

So love the one you hold/ And I will be your goal

To have and to hold/ A lover of the light

So love the one you hold/ And I will be your goal

To have and to hold/ A lover of the light