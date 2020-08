אלי דג'יברי מנגן הנק מובלי

יש סיבות להתאהב במוסיקה של הסקסופוניסט הנק מובלי. תשאלו את אלי דג'יברי. הוא התאהב. במיוחד – התקליט "Soul Station" שלו. אני מבין את הבחירה של דג'יברי, נגן בעל אוריינטציה מלודית, שתמיד יוסיף עוד משהו מהנשמה שלו בנגינת הסקסופון. הוא לקח את "If I Should Lose You" האט קצב לעומת המקור, והעניק לקטע חותם אישי חם, רומנטי, רגשי. כמה יפה.

האלבום של מובלי יצא בשנת 1960 ב Blue Note Records, זהו אחד האלבומים הידועים ביותר של האנק מובלי (1930-1986) . מושרש בסגנון ההרד בופ, בהרכב ג'אז המציג את מנהיג להקתו לשעבר "שליחי הג'אז" ארט בלייקי, ושני חבריו ללהקתו העתידית מתקופתו בחמישיית מיילס דייויס, ווינטון קלי ופול צ'יימברס.

שני סטנדרטים בולטים באלבום "Remember" של אירווינג ברלין ו- "If I Should Lose You" של ראלף ריינג'ר וליאו רובין. ביניהם – ארבע קומפוזיציות מקוריות של מובלי כמו הקטע הבלוזי הקצבי "This I Dig of You". מובלי הצטיין בסגנון נגינה רך ואינטימי. הוא היה היתר "קריר" מבין הבופרים הקשים. המבקרים שיבחו: "אחד האלבומים המשובחים של בלו נוט" (מבקר הג'אז בוב בלומנטל), ***** חמישה כוכבים ב"אולמיוזיק גייד" – "אלבום מהמם של אחד המוזיקאים המוערכים ביותר של תקופת הבופ"

וידיאו: רביעיית אלי דג'יברי – If I Should Lose You

Soul Station, A Tribute to Hank Mobley – Eli Degibri Quartet

ההרכב של אלי דג'יברי

Eli Degibri – tenor saxophone, soprano saxophone Tom Oren – piano Tamir Shmerling – bass Eviatar Slivnik – drums

ההרכב של הנק מובלי

Hank Mobley – tenor saxophone, Wynton Kelly – Piano, Paul Chambers – Bass, Art Blakey – Drums