מנהרת הזמן 1984

יש הסבורים כי 1984 הייתה השנה הטובה ביותר של מוזיקת הפופ אי פעם. 4. שני אירועים היו ציוני דרך ששינו לנצח את עולם הפופ: עליית ערוץ MTV וההסרטון הארוך "Thriller" של מייקל ג'קסון.

למרות שלא כל כוכבי הרוק אימצו מיד קליפים, ב-1984, MTV השפיעה על כל דבר, החל מפרסום, דרך עיצוב אופנה ועד קולנוע כמו המוסיקה של Purple Rain של פרינס, בסרט עלילתי שתפקד בעיקרו כקליפ ארוך. גם: הטכנולוגיה עברה שינוי קיצוני. נגני הקומפקט דיסק המסחריים הראשונים יצאו לשוק בארה"ב בשנת 1983, ובשנת 1984 נמכרו נגני התקליטורים הניידים הראשונים והותקנו במכוניות.

בלטו במוסיקה זהות מגדרית (בוי ג'ורג', אנני לנוקס), דמויות מיניות (מדונה, פרינס), אפילו ההגדרה של הרוקנרול עצמו (ואן האלן) שהוסיפו סינתיסייזרים באלבום מ-1984, רמיקס 12 אינץ' של ארתור בייקר ל"Dancing in the Dark" של ברוס ספרינגסטין). מצביע לעבר העתיד, אלבום הבכורה החלוצי של Run-D.M.C. היה אלבום הראפ הראשון שזכה לזהב, וזנים חדשים של רוק מחתרתי צצו, מהפאנק-פאנק המרושל של הרד הוט צ'ילי פפרז ועד למדוכדך של הסמית'ס.

האירוע שהכיל בצורה הטובה ביותר את הסדר החדש של 1984 היה טקס פרסי הווידאו המוזיקלי הראשון של MTV, שבו מדונה התפתלה על הקרקע בשמלת כלה והבהיקה את בגדיה התחתונים בזמן ששרה את הסינגל החדש שלה, "Like a Virgin" – וחיזקה את מקומה לצד ג'קסון, פרינס, וספרינגסטין כאייקונית הפופ של התקופה.

. ארועים בולטים אחרים: כוכב מוטאון מרווין גיי נורה ונהרג בוויכוח עם אביו. סטינג עוזב את פוליס. הסינגל "Band Aid "Do They Know It's Christmas" שהקלטתו אורגנה על ידי בוב גלדוף הציג באולפן אחד את מיטב הכוכבים – בונו, סטינג, סיימון לבון, פול ולר ורבים אחרים. השיר שוחרר כדי לסייע לנפגעי הרעב באתיופיה.

פרינס מוציא את אלבום הסרט והפסקול Purple Rain שמתמקם במקום הראשון בארה"ב למשך 24 שבועות.

*** להקת הגל החדש של דטרויט, מישיגן The Romantics זכתה ללהיט הגדול ביותר בקריירה שלה כשהסינגל "Talking In Your Sleep" מגיע למקום השלישי בארה"ב.

*** "The Killing Moon", הסינגל השני של להקת הפוסט-פאנק מליברפול, Echo & The Bunnymen,שמגיע לעשרת הגדולים בבריטניה , נכלל באלבום הרביעי של הלהקה Ocean Rain. התקדמות האקורדים של השיר מבוססת על "Space Oddity" של דיויד בואי בהשמעה לאחור.

**** ותיקי הפרוג-רוק בבריטניה, Yes, מציגים עם סאונד חדש והרכב חדש הכולל שלושה חברים מייסדים יחד עם הגיטריסט החדש טרבור רבין. "Owner Of A Lonely Heart" הופך לסינגל הראשון והיחיד שלהם בארה"ב. האלבום 90125 מגיע למקום ה-5 בארה"ב, למקום ה-16 בבריטניה וזוכה לפלטינה כפולה

**** להקת הרוק הקליפורנית Van Halen מוסיפה סינתיסייזרים לסאונד שלה ומבקיעה דרך את הלהיט הראשון והיחיד שלה "Jump" בבריטניה. השיר הוא מתוך האלבום השישי של הלהקה משנת 1984. זהו האלבום האחרון עם כל ארבעת חברי הלהקה המקוריים.

**** להקת The Smiths ממנצ'סטר, אנגליה, מוציאה את אלבום הבכורה שלה שנקרא כשמה – The Smiths ומגיעה למקום השני בבריטניה, ל – 150 בארה"ב. מתוך האלבוםיוצא הסינגל "What Difference Does It Makes?" האלבום מכיל גם את הסינגל שיצא לפניו "This Charming Man".

**** להקת ההרד רוק הגרמנית Scorpions משחררת את אלבומה התשיעי Love At First Sting שמגיע למקום ה-6 בארה" ולמקום ה-15 בבריטניה, מונעת ע"י הקליפ לסינגל "Rock Me Like A Hurricane" ב-MTV.

**** להקת הגל החדש של האנובר, גרמניה Nena הגיעה למקום השני בארה"ב עם הסינגל "99 Luftballons" בשפה הגרמנית, בסיוע קידום של MTV לסרטון. גרסה בשפה האנגלית בשם "99 בלונים אדומים" ("99 Red Balloons"), שלמרות שאינה תרגום מדויק, מגיעה למקום הראשון בבריטניה.

**** "Thriller" הוא השיר הראשי והסינגל השביעי שיצא מהאלבום מספר 1 של מייקל ג'קסון שנקרא אף הוא "Thriller". השיר כולל סרטון מורכב בבימויו של ג'ון לנדיס עם צוות של זומבים רוקדים. השיר מגיע למקום הרביעי בארה"ב ובמקום ה-10 בבריטניה, אבל ממשיך להיות אחד הסינגלים הנמכרים ביותר אי פעם עם יותר מתשעה מיליון עותקים שנמכרו.

**** "People Are People" של להקת הסינת' האלקטרונית הבריטית Depeche Mode הוא הלהיט הראשון שלה בארה"ב הוא. נלקח מהאלבום הרביעי של הלהקה Some Great Reward, השיר הוא הסינגל הרביעי בין עשרת הגדולים של הלהקה בבריטניה. האלבום מגיע למקום ה-5 בבריטניה, למקום ה-51 בארה"ב.

**** Run-DMC להקת ההיפ הופ מקווינס, ניו יורק, מוציאה את אלבום הבכורה שלה, שמגיע למקום ה-53 בארה"ב ול-14 בארה"ב. האלבום כולל את הסינגלים "It's Like That", "Hard Times" ו-"30 Days", כולם במצעד R&B Top 20 בארה"ב. האלבום הופך לאלבום ההיפ הופ הראשון שזכה לזהב.

**** הזמר האמריקאי קני לוגינס הגיע למקום הראשון בארה"ב, לשישי בבריטניה עם הסינגל "Footloose", שיר הנושא מתוך אלבום הסרט המוזיקלי ופס הקול שהגיע גם למקום הראשון בארה"ב

"Hello" הסינגל השני של ליונל ריצ'י מס' 1 מתוך אלבומו Can't Slow Down מגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי. הקליפ לשיר מציג את ריצ'י כמורה מאוהב בתלמידה עיוורת.

**** סולן ג'נסיס, פיל קולינס, ממשיך בהצלחת הסולו שלו עם Against All Odds, הסינגל הראשון שלו שהגיע למקום הראשון בארה"ב ולשני בבריטניה. השיר נכתב על ידי קולינס כשיר הנושא לפסקול הסרט Against All Odds. זה יהיה הראשון מבין שבעה סינגלים של קולינס שהגיעו למקום הראשון בארה"ב.

**** להקת הפופ הבריטית The Thompson Twins מגיעה למקום השלישי בארה"ב ולמקום הרביעי בבריטניה עם הסינגל "Hold Me Now" מאלבומם הרביעי Into The Gap. השיר החורג מהלהקות שעיקרן להיטי דאנס.

"The Reflex" הוא הסינגל הראשון של להקת הגל החדש הבריטית Duran Duran מגיע למקום הראשון בארה"ב . השיר הוא הסינגל השלישי מאלבומם השלישי Seven and the Ragged Tiger.

**** ברוס ספרינגסטין, סינגר סונגרייטר מאסברי פארק, ניו ג'רזי, מוסיף סינת'ים לסאונד שלו בסינגל Dancing In The Dark, שהגיע הכי גבוה במצעדי המכירות בקריירה שלו ( 2 – בארה"ב, 4 בבריטניה) השיר הוא הסינגל המוביל מאלבומו התשיעי שובר הקופות Born In The USA, שהגיע למקום הראשון בארה"ב ובבריטניה.

**** When Doves Cry הוא הסינגל הראשון של פרינס מגיע למקום הראשון בארה"ב. (מקטן רביעי בבריטניה) השיר הוא הסינגל הראשון מאלבומו השישי Purple Rain, שהוא הפסקול של הסרט האוטוביוגרפי בעל אותו השם. מהאלבום הזה יצאו ארבעה סינגלים שהגיעו אל עשרת הגדולים בארה"ב.

להקת ההארד רוק בניו ג'רזי Twisted Sister הגיעה למקום ה-21 בארה"ב עם סינגל הבכורה שלה "We're Not Gonna Take It" מהאלבום השלישי של הלהקה Stay Hungry . הקליפ הפופולרי לשיר מציג את אב שואל את בנו "מה אתה רוצה לעשות עם החיים שלך?" ובנו עונה "אני רוצה לעשות רוק!", ומרביץ סולו בגיטרה שמעי את העף דרך החלון.

טינה טרנר שהקליטה מאז סוף שנות ה-50 עם הבעל לשעבר אייק טרנר מגיעה להצלחה עם אלבומה החמישי Private Dancer .ועם הסינגל "What's Love Got To Do With It" שמגיע למקום הראשון בארה"ב, למקום השלישי בבריטניה. האלבום נמכר ביותר מ-20 מיליון עותקים ברחבי העולם.

**** לשלישייה הבריטית Bananarama יש להיט ראשון בארה"ב עם הסינגל "Cruel Summer" (מקום 9 בארה"ב, 8 בבריטניה) מתוך אלבומם הרביעי בעל השם הזהה. השיר קיבל חיזוק על ידי הכללתו בסרט "קראטה קיד". זהו הסינגל החמישי של Bananarama בבריטניה.

**** "I Just Called To Say I Love You" הוא הסינגל השביעי של סטיבי וונדר בארה"ב ובבריטניה שהגיע למקום הראשון במצעדי המכירות . השיר הוא מתוך פסקול שהופק על ידי וונדר עבור הסרט The Woman In Red. זהו השיר הנמכר ביותר בקריירה של וונדר.

**** Stop Making Sense הוא סרט הופעה של להקת הרוק הניו יורקית Talking Heads בבימויו של ג'ונתן דמי. הסרט כולל שישה עשר שירים שהוקלטו על פני ארבע הופעות חיות בתיאטרון Pantages של לוס אנג'לס. ההקלטה נעשתה דיגיטלית ב- 24 ערוצים בתקציב של 1.2 מיליון דולר במימון הלהקה.

"Caribbean Queen (No More Love On The Run)" הוא להיטו הגדול של בילי אושן, זמר ה-R&B הבריטי ממוצא טרינידד שנכלל באלבומו החמישי Suddenly גם השיר "Loverboy" מהאלבום נכנסים לטופ עשר בארה"ב. האלבום נמכר ביותר משני מיליון עותקים בארה"ב בלבד.

**** צמד הפופ הבריטי Wham! פורץ דרך בארה"ב עם אלבומם השני Make It Big שנמצא בראש מצעד האלבומים בבריטניה ובארה"ב כאחד. גם הסינגל "Wake Me Up Before You Go-Go" עומד בראש המצעדים בשתי המדינות. הלהקה זכתה בעבר בארבעה להיטי עשרת הגדולים בבריטניה.

**** להקת הרוק האירית U2 משתפת את המפיק בריאן אנו כדי להקליט את אלבומה הרביעי The Unforgettable Fire ב – בטירת סליין הכפרית. השיר "Pride (In The Name Of Love)" מתוכו הגיע למקום השלישי בבריטניה ולמקום ה-33 בארה"ב.

**** בוב גלדוף מ-The Boomtown Rats ו-מידג' יור מ-Ultravox מגייסים נבחרת-סופרגרופ על כדי להקליט את סינגל הצדקה "Do They Know It's Christmas" כדי לגייס כסף להקלה ברעב באתיופיה. השיר מגיע למקום הראשון בבריטניה, למקום ה-13 בארה"ב ומעלה מעל שמונה מיליון פאונד.