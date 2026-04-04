השיר "גם זו לטובה" של סהר שרה מוסרי (מתוך הפרויקט “מניפסט”) הוא שיר פופ קצבי שמבצע מהלך מעניין: הוא לוקח מציאות יומיומית עמוסת חרדה, תסכול ולחץ, ומנסה להפוך אותה למנטרה של חשיבה חיובית. הכותבת משתמשת ב“גם זו לטובה” כטכניקה מנטלית. המשפט החוזר: “צריך אדם להגיד לעצמו – גם זו לטובה” הוא כלי התמודדות, סוג של שכנוע עצמי, אולי אפילו הכחשה עדינה. השיר לא טוען שהכול באמת טוב, אלא שצריך לחשוב כך כדי לשרוד.

השיר מציג רצף מצבים של חיים מודרניים: לחץ כלכלי (“העוש בבנק”), חוסר הערכה (“אף אחד לא זורק מילה טובה”), בדידות רומנטית ואפליקציות, יחסים עם הורים, חרדה כללית זה מרגיש כמו רשימת עומס של דור שלם. ההומור וההגזמה בשיר הם כמנגנון הגנה. שורות כמו: “נפתח ת’וולט, נזמין קינוח” מכניסות קלילות, אירוניה, מודעות עצמית, כאילו כדי לומר: “כן, המצב קצת אבסורדי- אז נצחק עליו.”

מצד שני הכותבת מנסה את המנטרה גם למציאות של “גם אם בחוץ סוררת מלחמה…” וזוהי קפיצה מהיומיומי לקולקטיבי, מהאישי ללאומי, וכאן “גם זו לטובה” נשמע יותר כמו ניסיון להחזיק מעמד.

השיר בנוי ביט קצבי, קליט, הפקה פופית נגישה, מוסיקה מרימה שבין אמירה מדוברת לשירה קצבית עם פוטנציאל להמנון קולקטיבי בעיבוד יפה לקולות ולסקסופון. ההגשה קלילה מפוקחת, מבטלת תחושות של לחץ וחרדה.

זה שיר של רעיון ברור ונגיש בשילוב של הומור מרכך. יש שיפרשנו אותו כפשטנות רעיונית חשיבה חיובית כמעט כפויה, על רקע פער בין מציאות קשה לבין רצון להרגיש טוב. מצד שני – שיר כיפי אפקטיבי למצב רוח חיובי כניסיון לשרוד עומס נפשי.

מניפסט גם זו לטובה

אם יש יותר מידיי עכבה

והטובה לא נראית באופק

צריך אדם להגיד לעצמו

גם זו לטובה

צריך אדם להגיד לעצמו

גם זו לטובה, גם זו לטובה

אם נעל העקב לוחצת

לא נרדמת, ומתעפצת

העוש בבנק מזכיר מפלצת

מכל דבר את סתם נלחצת

צריכה גברת להגיד לעצמה

להגיד לעצמה

גם זו לטובה

אם ההורים לא מבינים

אתה כל-כך מותש מהסברים

בעבודה זו כבר תקופה

אף אחד לא זורק לך מילה טובה

צריך אדם להגיד לעצמו

להגיד לעצמו

גם זו לטובה

אם האהבה לא נראית באופק

ואת בהלם שיש לך דופק

האפליקציות מתישות את הרוח

נפתח ת'וולט, נזמין קינוח

צריך אדם להגיד לעצמו להגיד לעצמו

להגיד לעצמו, גם זו לטובה

גם אם בחוץ סוררת מלחמה

אין זכר לשלום ובטח שלא ליונה

אם הדאגות לא נותנות מנוח

המחשבות מטריפות את המוח

מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה?

מה yeah, מה yeah, מה yeah, מה yeah