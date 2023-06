סר אלטון ג'ון שמע את אחד השירים הידועים ביותר שלו בנמל התעופה של מנצ'סטר בסוף השבוע (4 ביוני), כאשר שחקנים ואנשי צוות ממנצ'סטר סיטי פגשו את הזמר לאחר זכייתם בגמר הגביע האנגלי.

הקבוצה שרה את ‘Your Song’ של ג'ון בזמן שהצטלמה איתו. היא שינתה את המילים ל: "ואתה יכול להגיד לכולם / זכינו בגביע האנגלי". (: “And you can tell everybody / We’ve won the FA Cup.”) ג'ון הופיע במנצ'סטר מוקדם יותר באותו שבוע, בשלושה לילות באצטדיון AO של העיר – באחד מהם נכח מנג'ר מאנצ'סטר סיטי פפ גווארדיולה.

ג'ון שיתף תמונה עם הקבוצה באינסטגרם שלו, כשהוא מחייך ומחזיק בגביע האנגלי. "מזל טוב על דאבל מדהים", כתב. "מחזיק אצבעות לטרבל" – בתקווה שהקבוצה תזכה בשלושה גביעים בעונה אחת. מנצ'סטר סיטי זכתה גם בגביע הפרמייר ליג לפני זכייתה בגביע האנגלי, ותפגוש את אינטר מילאן בגמר ליגת האלופות בשבוע הבא.

סיבוב ההופעות "Farewell Yellow Brick Road" של ג'ון נמשך עם הופעה מרכזית בגלסטונברי בסוף החודש. ג'ון ציין כי רשימת הסט למופע גלסטונברי תהיה "שונה בהרבה" מהסט הסטנדרטי שהוא ביצע בכל ערב בסיבוב הפרידה. הוא גם ציין כי אורחים מיוחדים יצטרפו אליו לפסטיבל, אך לא חשף מי הם.

