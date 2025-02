מעריצים חושבים שטיילור סוויפט ובילי אייליש נשדדו בטקס הגראמי 2025

ערב גראמי עם אפס זכיות לבילי אייליש וטיילור סוויפט מרגיש כמו עולם אחר. המעריצים שלהן טוענים (ברשתות החברתיות), שההזמרות האהובות עליהם "נשדדו" בטקס הגראמי 2025. שתיהן היו בין המועמדים לזכיות בפסלונים, אבל לא זכו אף באחד. עד היום לסוויפט היו 14 זכיות עם 58 מועמדויות, בעוד לאיליש יש 9 זכיות ו-31 מועמדויות.

שניהם היו מועמדות לשיר השנה (Record of the Year) על על ‘Fortnight’ ואייליש על ‘Birds of a Feather’ – אבל בקטגוריה הזו זכה בסופו של דבר קנדריק לאמאר.

לאמאר היה הזוכה הגדול ביותר של הלילה, וזכה בחמישה פרסים כולל שיר השנה ‘Not Like Us’.

השתיים היו מועמות גם לאלבום השנה עבור 'Hit Me Hard and Soft (אייליש) ו-'The Tortured Poets Department' (סוויפט) אך הפסידו ל- 'Cowboy Carter' של ביונסה, שזכה גם בפרס אלבום הקאנטרי הטוב ביותר.

למרות סיבוב ההופעות המצליח "Eras Tour" שאליו הגיע קהל של למעלה מ-10 מיליון איש עם מכירת כרטיסים מדהימה של 2 מיליארד דולר, סוויפט לא זכתה בפרס בטקס הגראמי – למרות שש מועמדויות.

גם אייליש הייתה מועמדת לשבעה פרסים , יחד עם אחיה ושותפת הפעולה פיניאס, אך הפסידה בכל הקטגוריות.

המעריצים, אלה הנקראים "סוויפטיז" האשימו בכישלון של טיילור סוויפט את ג'יי זי על כך שהוא משך בחוטים לטובת אשתו. מישהו כתב: "אתה לא יכול להגיד לי שהאלבום הגדול ביותר של השנה לא היה ראוי לגראמי אחד לפחות". וגם: "ערב גראמי עם אפס זכיות עבור בילי אייליש וטיילור סוויפט מרגיש כמו עולם אחר".

טיילור סוויפט מכריזה על אלבום הקאנטרי של הזוכה – ביונסה