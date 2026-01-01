זהו אחד השירים היותר חשופים ובשלים בקריירה של מרגי – שיר פופ מינורי, נוגה, שמוותר כמעט לגמרי על זוהר לטובת אמת רגשית. זה שיר על הצלחה שלא מרגישה כמו בית, ועל אהבה שנשארת מאחור כשהחלום מתקדם קדימה.

“אין בית” – מוטיב מרכזי. המשפט החוזר: “אין בית / כשאת לא איתי” הוא לב השיר. “בית” כאן אינו מקום פיזי, לא הצלחה, לא קהל, אלא אדם אחד. זה הופך את השיר להצהרה אנטי־כוכבית: כל ההישגים לא שווים בלי העוגן הרגשי.

שם השיר עצמו הוא אוקסימורון: מסיבה = שמחה, פרידה = אובדן, וכך גם חייו של הדובר – “מיליון זוגות צורחים תשיר שלי באוטו”, “אני שר לבד”. זה לב הקונפליקט: החוץ חוגג, הפנים מתרוקן. השורה: “להגשים את החלום שלי / יכול להיות גם הסיוט שלי” היא אולי הישירה ביותר, אבל גם החזקה – אין אידיאליזציה של הצלחה, אין האשמה רק הבנה מאוחרת. זה רגע בוגר: הכרה במחיר, בלי דרמה מיותרת.

הדמות הנשית מחייכת ומסתירה דמעות, לא עוצרת אותו, לא דורשת. דווקא השקט שלה מדגיש את הכאב. אין כאן ריב וזה מה שהופך את הפרידה לכואבת יותר.

השפה פשוטה, יומיומית: “טלפון שבור”, “גשם בחלון”, “אדפוק בדלת” הבחירה הזו משרתת את האמינות. זה לא שיר של מטאפורות זה שיר של מצבים.

מוזיקלית, מדובר בבלדת פופ מינורית עם קצב איטי־מתנדנד, עיבוד מרוסן, כמעט חשוף, מינימום דרמה מוזיקלית, מקסימום רגש, ההפקה נותנת מקום לנשימה, לשקט שבין המילים. אין כאן פזמון מתפוצץ – יש שקיעה איטית.

מרגי שר בטון מלנכולי מאופק, לא מתייפייף. הוא כמעט מדבר־שר, כאילו לא בטוח שמותר לו להתלונן. זה שינוי מעניין מהדימוי של כוכב פופ צעיר ובטוח בעצמו. כאן הוא פגיע.

זה שיר שמראה את מרגי פחות ככוכב ויותר כאדם. דווקא הפשטות, המינוריות והאיפוק הופכים אותו לאחד השירים היותר חזקים שלו.

מרגי מסיבת פרידה

מנסה לרקוד

על כל החתונות כן

מנסה לשרוד

כמה שבועות

אין

אין בית

לא

אין בית

כשאת לא איתי

נהיה לי קר

יש גשם בחלון

אם את לא פה לישון

אז

אין בית

לא

אין בית

שוב פעם מסיבת פרידה למרגי

לא היה לי מי שיספר לי

שלהגשים את החלום שלי

יכול להיות גם הסיוט שלי

ושוב אני צריך ללכת

דמעות את מסתירה ומחייכת

וזה פוצע את הלב שלי

הלוואי יכולת פשוט לבוא איתי

טלפון שבור

מרכיב תחלקים בכוח זה אסור

לתת לזה לברוח

עד שאני חוזר

מישהו קצת אחר

תבטיחי שגם אם השיר עוצר

את ממשיכה לרקוד איתי

מיליון זוגות צורחים תשיר שלי באוטו

אני שר לבד

בייבי אם את לא פה

זה לא בית

לא

אין בית שוב פעם מסיבת פרידה למרגי

לא היה מי שיספר לי

שלהגשים את החלום שלי

יכול להיות גם הסיוט שלי

ושוב אני צריך ללכת

דמעות את מסתירה ומחייכת

וזה פוצע את הלב שלי

הלוואי יכולת פשוט לבוא איתי

לבוא איתי..

שוב פעם מסיבת פרידה למרגי

לא צריך שמישהו יספר לי

כי אם לא אני אז אין עוד מי

שיגשים את החלום את שלי

סליחה שאני תמיד צריך ללכת

אבל תמיד בסוף אדפוק בדלת

ואחזור אל המקום שלי

וזה איפה שתיהי איתי

תיהי איתי

