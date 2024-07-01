מרגי גייס את אגם בוחבוט ל -EP בעברית שלו. למה היא? שיתפי פעולה במוסיקה לא תמיד מתבססים על שיקולים אומנותיים. מכפילים כוחות לקידום שיווקי. לא רק זה: מחברים כוחות של יוצרים כדי לייצר סיעור מוחות שיוליד להיט. הרמתי גבה כשמצאתי את שמה של יסמין מועלם בין הכותבים של הפופ אינסטנט הזה.

מצד שני אין לי ספק: זה יהיה להיט לא רק בשל הדואט הפופוליסטי. עזבו טקסט. טקסט משבר האהבה הוא אמצעי. כאן דואט הכי נדוש. הלחן קליט – מלודיה פשוטה ומושכת, כזה שמתיישב בין שתי האוזניים בהאזנה ראשונה או שנייה ויורד לרגליים. המבנה יפה, טיפוסי לשיר פופ כולל צירוף אפקטיבי של בית ופזמון, ועיקר- עיבוד שמתחיל שמימי ומחליף הילוך לאלקטרוניק דאנס מיוזיק (EDM). השימוש בטכנולוגיה ובסאונד עכשוויים מותאמים למגמות העדכניות במוזיקה ומשדרגים. מה צריך יותר מזה? לא צריך. יש להם את זה. מוצר שמתחיל נוגה וקודר לשניות ואז פותח מבערים על הרחבות. רצו להיט? יש להם את זה.

מרגי עם אגם בוחבוט מי ירפא

כשזה נגמר/ זה נגמר/ לא לקחת איתך שום דבר

כשזה נגמר/ לא אמרת ביי/ פשוט נעלמת

אולי זה נגמר / ילדה סוכר/ אבל משהו ממך נשאר

בין השמיכות / עדיין קר/ באמצע הלילה (פשוט נעלמת) (באמצע הלילה)

מי ירפא את הלב שלי/ מי ירפא את הלב שלי/ מי ירפא את הלב שלי/ מי ירפא את הלב שלי

כשלב נשבר/ אז הכל נשבר/ ואף אחד לא טרח להגיד לי

כבר לא מסתובבת בעיר כי/ כולם מזכירים לי אותך

בראש שלי ניהלנו שיחה / נשבעת שכמעט ביקשת סליחה

שמעתי החלפת מספר ואותי במשקה על הבר/ אז כפיים לך

שמעתי שמצאת לך מקום אחר לישון/ כאילו ששיחקנו מי עובר הלאה ראשון

אני נראה בסדר, אבל זה לא נכון/ היית אחת למיליון

מי ירפא את הלב שלי/ מי ירפא את הלב שלי/ מי ירפא את הלב שלי

מי ירפא את הלב שלי / מי ירפא את הלב שלי/ מי ירפא את הלב שלי

מי ירפא את הלב שלי

מרגי פייסבוק