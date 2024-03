אל תאשימו את מרגי בגניבה מ – Caruso של הזמר האיטלקי לוצ'יו דאלה. זה נעשה במודע, ואף לא מסתירים זאת. יש קרדיטים גם ליוצר המקורי. השאלה היותר מעניינת: מה מוביל את אליל הנעורים למסלול כל כך מיינסטרימי שקוף?

גם טקסט המאהב הנכזב משתלב במגמה השיווקית הזו. מרגי הוא כאן האוהב הנדיב שמוכן להקריב למענה גם אם היא בחיקו של מישהו אחר: "אל תיתני לי לעכב אותך / אם זה מה שעושה אותך מאושרת עכשיו". הוי. הוי.

השיר בנוי על מנגינה וקצב שמשתלבים לקומבינה יעילה עם Caruso. תן לרגש לרוץ לפניך, ועם חספוס קולי כזה – הוא אפילו משיג אותך. השיר ממשיך את הקונספט של Cry, סינגל שני מתוך EP חדש. שירי אהבה מלודיים נוטפי דמעות, מופקים בנוסחאות שקופות. הסלואו הזה היה טוב גם לפני ארבעים שנה. מרגי ושותפיו יוצאים מנקודת הנחה שפופ מהסוג הזה הבנלי מנצח. יש מצב שמרגי יצחק אחרון.

קליפ: מתאים לקיטש של השיר. מרגי חובש מסכה מול מראה ונע בתנועות ישבן ריקודיות קלות זה סתמי ושטוח.

מרגי Happy Now





You’re Smiling with someone else/ And laughing like we used to laugh

But don’t let me hold you back/ If that’s what makes you happy now

Easy come easy go/ You were mine now your gone I just drove

down the coast Had a talk with your ghost

Cause everywhere we’ve been/ And everything we did

I thought it was forever/ now you’re doing it with him

You’re Smiling with someone else/ And laughing like we used to laugh

But don’t let me hold you back/ If that’s what makes you happy now

Ohhhh/ Ohhhh

So/ don’t let me hold you back/ If that’s what makes you happy now

Found our street back at home/ Where we danced all night long

To all of my favorite songs/ Now he's singing along

Cuz everywhere we’ve been/ and everything we did

I thought it was forever/ now you’re doing it with him

You’re Smiling with someone else/ And laughing like we used to laugh

But don’t let me hold you back/ If that’s what makes you happy now

Ohhhh

So don’t let me hold you back/ If that’s what makes you happy now

