כבר שנים שמספידים את אלבום המוסיקה, מדברים על ניצחון הסינגל, והנה מתברר שהוא חי, קיים, נושם ומבוקש. רשימת 500 האלבומים הגדולים בכל הזמנים של מגזין הרולינג סטון (*) נחשבת לאורים והתומים בקרב מיליוני מחפשי המלצות. היא התפרסמה לראשונה בשנת 2003, ועודכנה קלות בשנת 2012. במהלך השנים, נחשבה המבוקשת ביותר בין רשימות האלבומים המומלצים (למעלה מ -63 מיליון צפיות באתר המגזין ב-2019).

בשנה האחרונה הוחלט לעדכנה, על בסיס ההנחה שאף רשימה אינה סופית: הטעמים משתנים, ז'אנרים חדשים מתגלים, ההיסטוריה של המוסיקה נכתבת מחדש. הפעם החליטו עורכי המגזין לבנות רשימת 500 חדשה מאפס. המשימה שהוטלה על עותר מ-300 אמנים, מפיקים, מבקרי מוסיקה ואנשי התעשייה היא לדרג 50 אלבומים. בין המדרגים כוכבות פופ כביונסה, טיילור סוויפט ובילי איליש; אמנים עולים כמו הראפרית טיירה ווואק ו- לינדסי ג'ורדן מ- Snail Mail; כמו גם מוזיקאים ותיקים, אדם קלייטון האדג' מ- U2, ג'ין סימונס וסטיבי ניקס.

86 מהאלבומים ברשימה הם מהמאה הזו, ו- 154 הם כניסות חדשות שלא היו ברשימות של 2003 או 2012. הקלאסיקות הן עדיין הקלאסיקות.

מרווין גיי ראשון ברשימה עם אלבום הסול המחאתי What’s Going On – החליף את Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band של הביטלס, ואחריו הביץ 'בויז, ג'וני מיטשל, סטיבי וונדר, הביטלס, נירוונה, פליטווד מק, פרינס והמהפכה, בוב דילן ולורין היל.

האלבום המדורג הגבוה ביותר שיצא מאז העדכון לשנת 2012 הוא To Pimp a Butterfly של קנדריק לאמאר, במקום ה -19. שלושה אלבומים משנת 2019 נכנסו לרשימה: Norman Fucking Rockwell של לנה דל ריי When We All Fall Asleep ו – Fine Line של הארי סטיילס. בסך נוספו לרשימה 154 אלבומים חדשים וכאלה שלא דורגו בעבר.

להלן רשימת 20 הגדולים החדשה מול זו של 2012

רשימת ה-20 הראשונים של 2020

1Marvin Gaye – What’s Going On 2. The Beach Boys – Pet Sounds 3. Joni Mitchell – Blue 4. Stevie Wonder – Songs in the Key of Life 5. The Beatles – Abbey Road 6. Nirvana – Nevermind 7. Fleetwood Mac – Rumours 8. Prince and the Revolution – Purple Rain 9. Bob Dylan – Blood on the Tracks 10. Lauryn Hill – The Miseducation of Lauryn Hill 11. The Beatles – Revolver 12. Michael Jackson – Thriller 13. Aretha Franklin – I Never Loved a Man the Way I Love You 14. The Rolling Stones – Exile on Main Street 15. Public Enemy – It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back 16. The Clash – London Calling 17. Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy 18. Bob Dylan – Highway 61 Revisited 19. Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly 20. Radiohead – Kid A

רשימת ה-20 הראשונים של 2012

1. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) by The Beatles

2. Pet Sounds (1966) by The Beach Boys

3. Revolver (1966) by The Beatles

4. Highway 61 Revisited (1965) by Bob Dylan

5. Rubber Soul (1965) by The Beatles

6. What's Going On (1971) by Marvin Gaye

7. Exile on Main St. (1972) by The Rolling Stones

8. London Calling (1979) by The Clash

9. Blonde On Blonde (1966) by Bob Dylan

10. The Beatles ("The White Album") (1968) by The Beatles

11. Sunrise (1999) by Elvis Presley

12. Kind Of Blue (1959) by Miles Davis

13. The Velvet Underground & Nico (1967) by The Velvet Underground

14. Abbey Road (1969) by The Beatles

15. Are You Experienced (1967) by The Jimi Hendrix Experience

16. Blood On The Tracks (1975) by Bob Dylan

17. Nevermind (1991) by Nirvana

18. Born To Run (1975) by Bruce Springsteen

19. Astral Weeks (1968) by Van Morrison

20. Thriller (1982) by Michael Jackson

* רולינג סטון הוא מגזין אמריקאי העוסק בתרבות פופולרית. המגזין נוסד בסן פרנסיסקו בשנת 1967 על ידי יאן וונר – שהוא עודנו העורך והמוציא לאור של המגזין – ועל ידי מבקר המוזיקה ראלף ג'יי גליסון. המגזין היה ידוע לראשונה על כתיבה נרחבת על מוזיקת רוק ועל דיווחים פוליטיים.