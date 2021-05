מרטין גאריקס בונו והאדג' מ – U2 חברו לביצוע השיר הרשמי של אופ"א יורו 2020, 'We Are The People'. כוכב ה- EDM והרוקרים האיריים חברו להמנון ההתרוממות, שהוקרן בבכורה על מסכי ענק באיצטדיון וומבלי ב – 13.05.21.

בהודעתו אמר התקליטן ההולנדי: "ליצור מוזיקה לאחד מאירועי הספורט הגדולים בעולם יחד עם בונו ו- האדג' הייתה חוויה מדהימה. אני גאה מאוד במה שעשינו ביחד ונרגש לשתף אותו סוף סוף עם העולם!"

גאריקס התחיל את השיר, לפני שבונו הוסיף מילים ומנגינה, ו- האדג' סיפק את ריפי הגיטרה המובילים. 'We Are the People' מחובר לטורניר הכדורגל הגדול, שהתעכב במשך שנה בגלל מגיפת הקורונה.

מנהל השיווק של אופ"א, גיא לורן אפשטיין, הוסיף: "ההמתנה הארוכה כמעט הסתיימה ואנחנו שמחים לחשוף רשמית את השיר הרשמי ל- UEFA EURO 2020 'We Are the People', המציג כמה מהאמנים המפורסמים בעולם.

"לכדורגל ולמוזיקה יש את הכוח להפגיש אנשים. הם וקטורים של תשוקה ורגש ושילובם יאריך עוד יותר את חגיגת האוהדים של הטורניר, ויביא אותה לקהלים חדשים".

המשחק הראשון יתקיים בסטאדיו אולימפיקו ברומא ב -11 ביוני, כאשר טורקיה תתמודד מול איטליה, והגמר ייערך באצטדיון וומבלי בלונדון ב -11 ביולי.

Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People [UEFA EURO 2020 Song]