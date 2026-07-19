מריה קארי מוציאה את מהדורת יום השנה ה-30 של האלבום Daydream

מריה קארי משתפת את מהדורת יום השנה ה-30 של האלבום 'Daydream', הכוללת הקלטות "פרטיות" שלא נשמעו מעולם. מסשני כתיבה פרטיים שלה. המהדורה הדיגיטלית, המונה 33 רצועות משלבת את האלבום המקורי עם חומרים שלא פורסמו, צדדי ב' נדירים, רמיקסים, גרסאות א-קפלה והופעות חיות.

האוסף מסמן גם את הפעם הראשונה שקארי הסכימה לשחרר קטעים מסשני הכתיבה הפרטיים שלה לשיר 'I Am Free', אותו יצרה עם וולטר אפנאסייף, וכן 'Melt Away'.משיתוף הפעולה עם בייביפייס, בהכריזה על ההוצאה ברשתות החברתיות, קארי כתבה: "אלבום זה סימן עידן של 'פעם ראשונה' עבורי: שיתוף הפעולה הראשון שלי בראפ ברמיקס האייקוני של 'Fantasy' עם O.D.B. זו היתה הפעם הראשונה שביימתי קליפ בעצמי.

" זו הפעם הראשונה שהסכמתי אי פעם (או ליתר דיוק, שוכנעתי) לשחרר את סשני הכתיבה הפרטיים שלי ל-'I Am Free' (עם וולטר א') ו-'Melt Away' (עם בייביפייס)".

המהדורה המורחבת כוללת גם את הרמיקס של 'Fantasy' באת הגרסה של 'Always Be My Baby' בהשתתפות דה בראט ו-Xscape, ואת צדדי ב' 'Slipping Away' ו-'One Night'.

צילום סטילס: מרגלית חרסונסקי

Mariah Carey – Melt Away

Mariah Carey – I Am Free

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