מרקורי רב חוזרת להופעה בפסטיבל הפסנתר בנובמבר

להקת הרוק האמריקאית מרקורי רב תגיע לישראל להופעה אקוסטית מיוחדת במסגרת פסטיבל הפסנתר. מרקורי רב ידועה בסאונד הייחודי, המובחן ופורץ הגבולות שלה, הנע בין רוק אלטרנטיבי לפסיכדלי,בהובלת הסולן, ג'ונתן דונהיו.

עד היום הוציאה מרקורי רב 10 אלבומים, בהם שירים רבים כמו Opus 40, Dark Is Raising ,The Goddess on a highway , A Drop In Time ,Chains ועוד, מדובר באחד מההרכבים המעניינים ופורצי הדרך ברוק האמריקאי, שמגיע בפעם החמישית לישראל.

ההופעה הפעם תהיה אקוסטית. חברי הלהקה ינגנו שירים מ-40 שנותיה כולל אלבום המופת Deserter’s Songs משנת 1998. הם יספרו על ההצלחה הגדולה שלו, הסערה שסבבה אותו, האירועים המוזרים שליוו את צאתו וכמעט הביאו לפירוק הלהקה.

לעיבודים האקוסטיים המיוחדים של השירים קורא דונהיו: ‘whisper and strum’ ואומר שכך כתב את השירים מלכתחילה, לפני שהפכו לגרסאות המוכרות לנו.

חברי ההרכב המקורי הם דייוויד בייקר (שירה), ג'ונתן דונהיו (שירה וגיטרה), שון מקוביאק המכונה גראסהופר ("חגב"; גיטרה וכלים אחרים), סוזאן ת'ורפ (חליל), דייב פרידמן (בס) וג'ימי צ'יימבסר (תופים). ההרכב, וגם הסגנון המוזיקלי של הלהקה, השתנו באופן ניכר במהלך השנים.

אולי זה יפתיע מישהו שמרקורי רב הוציאה עד היום 10 אלבומים בלבד. אבל שום הפתעה אינה קיימת לגבי האיכויות של ג'ונתן דונהיו ושותפיו לחבורה, שנותנת לרוב השירים כאן אריכות ימים. רק לאוהבי רוק אלטרנטיבי? – בעיקר, אבל לא רק.

המובחרים של מרקורי רב

מרקורי רב – ההופעה בישראל 2016