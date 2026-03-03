השיר מציג שילוב בין שיר אמונה אישי לבין שיר הילולה קצבי המיועד לרחבת הריקודים. משה פרץ מנסה להחזיק שני עולמות במקביל: רוחניות פנימית לצד אנרגיה קהילתית חגיגית.

לב השיר נמצא במשפט "לא הכל בידיים שלי / לא הכל צריך תשובה”. זהו טקסט המדבר על ויתור על הצורך להבין הכול. במקום מאבק במציאות, הדובר בוחר תפיסה מוכרת במסורת האמונה היהודית אך מוצגת כאן בשפה פשוטה ונגישה. האמונה אינה תיאולוגית מורכבת אלא אנושית – קבלה של חוסר ודאות, ענווה מול החיים, חיפוש יציבות רגשית השורה "רק להיות בן אדם” מסכמת את המסר – אמונה כדרך חיים יומיומית ולא כהצהרה דתית בלבד.

השיר נשען על ביט דאנס ים־תיכוני חזק, קצב עולה שמניע תנועה וריקוד, פזמון המנוני החוזר כמנטרה. הקצב הדומיננטי מעניק לשיר אופי של שיר הילולה – כזה שמתאים לאירועים, חגיגות והמונים ששרים יחד. הבחירה בעיבוד קצבי דווקא לטקסט אמוני יוצרת תחושה של אמונה שמחה ולא כבדה. המסר אינו של תפילה שקטה אלא של חיזוק דרך שמחה.

השירה של משה פרץ בנויה לשירה משותפת עם קהל. הוא אינו מטיף אלא משתף, ולכן המסר מתקבל כהזדהות ולא כהצהרה.

דימוי האריה השואג בקליפ יוצר שכבה נוספת של משמעות. האריה מסמל עוצמה זהות לאומית ורוח לחימה. האִזכור הוויזואלי למלחמת „שאגת הארי” מחבר את השיר גם להקשר קולקטיבי־עכשווי: מציאות של חוסר שליטה, פחד ואי־ודאות – שבה האמונה הופכת לעוגן נפשי. כך השיר נע בין אישי ללאומי. חולשות השיר במבנה מוזיקלי צפוי חזרתיות לירית גבוהה פחות מורכבות רגשית בבתים.

"יש על מי לסמוך” הוא לא שיר תפילה אלא שיר חיזוק לרחבה. הוא מצליח להפוך רעיון פילוסופי פשוט – ההבנה שלא הכול בשליטתנו לחוויה קצבית משותפת. זהו שיר שמבקש פחות תשובות ויותר תחושת ביטחון, ומציע לקהל רגע של שחרור: לרקוד, לשיר, ולהאמין שיש על מי לסמוך.

משה פרץ יש על מי לסמוך

הזמן כבר לא שואל כלום

הוא עובר, ואתה ממשיך

ללמוד בדרך הארוכה

כי לא הכול חוזר

לא הכל בידיים שלי

לא הכל צריך תשובה

יש דברים שמבקשים

רק אמון, לא הבטחה

יש על מי לסמוך

גם כשאין לי שום שליטה

גם כשלא מבין

אני הולך באמונה

יש על מי לסמוך

כשכבד בנשמה

אני נכנס בשער

והלב נשאר איתך

רציתי להבין בקול

למה הכל, זה לא סתם

אבל החיים לימדו אותי

שלא כל שאלה צריכה סימן

כי לא הכל בידיים שלי

לא הכל צריך תשובה

יש דברים שמבקשים

רק אמון, לא הבטחה

יש על מי לסמוך

גם כשאין לי שום שליטה

גם כשלא מבין

אני הולך באמונה

יש על מי לסמוך

כשכבד בנשמה

אני נכנס בשער

והלב נשאר איתך

יש על מי לסמוך

וזה כל העניין

לא להיות מעל העולם

רק להיות בן אדם

יש על מי לסמוך

כשכבד בנשמה

אני נכנס בשער

והלב נשאר איתך

משה פרץ פייסבוק

