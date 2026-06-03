משינה כמעט וכאילו

"כמעט כאילו" של משינה מגיע אחרי יותר מארבעה עשורים של יצירה. במקום להציג הצהרה חגיגית או נוסטלגית על 40 שנות קריירה, משינה בוחרת לכתוב שיר על בלבול, ספק, מציאות מתעתעת וחוסר יכולת להכריע. במובן הזה, הוא נשמע מאוד עכשווי למרות שהיוצרים שלו הם מהוותיקים ברוק הישראלי.

המילים החוזרות – "כמעט" ו"כאילו" הן שתי מילים שמבטאות מצב ביניים. לא הצלחה או כישלון, לא שלום או מלחמה, לא אמת או שקר, אלא אזור אפור – כמעט מגיעים, כאילו יודעים., כמעט מבינים., כאילו שולטים. השיר מתאר חברה שנמצאת בהשהיה מתמדת, כאילו היא תמיד רגע לפני החלטה גדולה אבל לעולם לא מקבלת אותה.

"כמעט וכאילו בדרך לשום מקום כאילו כמעט איבדו את התום" – זו שורה שנשמעת פשוטה, אבל היא תמצות של תחושת דור שלם. הדרך קיימת, התנועה קיימת, אבל היעד לא ברור. משינה משתמשת במוטיב של נסיעה – מוטיב שחוזר אצלה מאז מפלצות התהילה ויצירות רבות אחרות. כאן הדרך אינה מובילה לגילוי או להרפתקה אלא לערפל.

"זה סיפור אמיתי שהומצא מהדמיון שנכתב פתאום הבנתי שיש מי שמכיר את השירים שעדיין לא נכתבו" – זה רגע שבו השיר מפסיק להיות תיאור של מציאות והופך להתבוננות על עצם היצירה. הפרדוקס: "סיפור אמיתי שהומצא מהדמיון" הוא למעשה הגדרה טובה לאמנות בכלל.. החיים והדמיון מתערבבים עד שכבר אי אפשר לדעת מה מקורו של הסיפור. ואז מגיעה אחת השורות היפות בשיר: "יש מי שמכיר את השירים שעדיין לא נכתבו"

אפשר לקרוא אותה כתיאור של השראה יצירתית, כאילו השירים קיימים באוויר לפני שהאמן כותב אותם גם כאמירה פילוסופית על כך שהעתיד כבר מרומז בהווה.

"ליד פרדס חנה שדה מריחואנה כמעט מעשן כאילו רואה איגואנה" – משינה חוזרת להומור האבסורדי שאפיין אותה לאורך הקריירה. פתאום השיר עובר מסאטירה חברתית רחבה לתמונות כמעט סוריאליסטיות – איגואנה, נירוונה, פאטה מורגנה. הכול מתחיל להתערבב. זה נשמע מוזר, אבל מתחת לפני השטח יש ביקורת: "זאת לא מדינה נה, זאת פאטה מורגנה". האמירה היא שהמציאות עצמה הפכה לאשליה. אנשים רודפים אחרי פתרונות, חזונות והבטחות שמתפוגגים כשמתקרבים אליהם.

"אההההה זה מפוצץ אההההה זה מתפוצץ" – "זה מפוצץ" יכול להיות סלנג למשהו אדיר, מרשים ומרגש. "זה מתפוצץ" כבר נשמע כמו קריסה. כלומר, גם הסיום מחזיק שתי משמעויות בו-זמנית — בדיוק כמו "כמעט" ו"כאילו".השיר נע על גרוב רוקי יציב מאוד. הוא לא מתפרץ מיד אלא יוצר תחושת נסיעה מתמשכת. הקצב משמש כמנוע. זו טכניקה שמשינה תמיד הצטיינה בה: ליצור תחושת כביש פתוח גם כשהמילים מדברות על תקיעות.נוצר מתח: המוזיקה נוסעת קדימה, הטקסט עומד במקום.

הטקסט לפעמים מסתפק ברמיזות במקום לפתח אותן. יש שורות שנשמעות נהדר בקצב ובמנגינה, אך על הדף הן פחות חדות משירים קלאסיים של משינה כמו "רכבת לילה לקהיר" או "שלח לי מלאך". מצד שני, סביר להניח שזה מכוון: השיר עצמו עוסק במציאות שבה אין תשובות ברורות. לכן גם המילים נשארות לעיתים במצב של "כמעט".

בסופו של דבר, "כמעט כאילו" נשמע משינה של 2026: פחות מרד נעורים, פחות סיפורי רחוב צבעוניים, ויותר התבוננות מפוכחת בחברה שחיה בין אמת לבדיה, בין תקווה לפחד, ובין תנועה מתמדת לתחושה שהיא עומדת במקום. דווקא אחרי 40 שנות קריירה, זו יצירה שלא מסתכלת אחורה בנוסטלגיה אלא מנסה להבין את הערפל של ההווה.

צילום: עמליה בנאי

משינה כמעט וכאילו

כמעט וכאילו בדרך לשום מקום

כאילו כמעט איבדו את התום

ואם לא יגיעו אז בטח נדע

אוו אוו הייתה תאונה

כמעט וכאילו עומדים במקום

כמעט לא רגוע כאילו קשה לו לנשום

ועד שיחליטו צפון או דרום

אוו אוו האופק אדום

זה סיפור אמתי שהומצא מהדמיון

שנכתב פתאום הבנתי

שיש מי שמכיר את השירים

שעדיין לא נכתבו

כאילו בטוח שהוא החכם

כמעט אומר אני זה שנלחם

ואם לא יגיעו לאיזו פשרה

אוו אוו יהיה זה נורא

ליד פרדס חנה שדה מריחואנה

כמעט מעשן כאילו רואה איגואנה

כמעט כבר מצליח רוצה שלום הוא חדור

כאילו כועס יורה בו כדור

שוקעים בנירוונה זאת פאטה מורגנה

זאת לא מדינה נה זאת פאטה מורגנה

נה נה נה נה זאת פאטה מורגנה

נה נה נה נה זאת פאטה מורגנה

אההההה זה מפוצץ

אההההה זה מתפוצץ

משינה פייסבוק