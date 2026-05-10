מתן לוי שר בלדת רוק על רעב להכרה, בריחה מהכאב ומחיר התהילה. הוא מצליח לשלב בין רגש אישי מאוד לבין הפקה גדולה ודרמטית, וזה מה שנותן לו כוח. השיר על ילדה שבאה משבר – “אמא כאן אבא שם כמה יש לסחוב עוד על ילדה אחת” – דמות שסוחבת בית מפורק או חוסר יציבות משפחתית השיר לא מספר הכול, אלא נותן תחושת עומס רגשי מתמשך. שיר על ילדה שרצתה שיראו אותה עד שהפכה למישהי שכולם רואים, אבל אף אחד לא באמת מכיר.

המוזיקה הופכת למקום מפלט. היא לא “נרפאת” — היא בורחת למשהו שמרים אותה – “שים לה ראפ טוב ותראה אותה עולה”.

“השם שלה זוהר עכשיו בכל מקום” – זו נקודת השיא החיצונית, אבל מיד אחרי: – “היא לא קלטה איך זה קרה לה” – כאילו ההצלחה קרתה מהר מדי, בלי שהנפש הספיקה להדביק את הקצב. המשפט הכי משמעותי בשיר: “מרוב כפיים ואורות היא שכחה בשביל מה” – מעיד על אובדן עצמי. בהתחלה היא רצתה שיראו אותה, שיאהבו אותה, שיבחרו בה, אבל כשהיא סוף סוף מקבלת את זה – היא כבר לא זוכרת למה התחילה.

“ובלילות היא תשקר זו מציאות מדומה” – זו שורה שמרגישה מאוד עכשווית – רשתות חברתיות, פרסום, חיים נוצצים כלפי חוץ, בדידות בפנים. השיר בעצם אומר: הקהל רואה כוכבת, אבל מאחורי האורות יש ילדה אבודה.

לפעמים השיר נשען על משפטים כלליים כמו “כל הקנאים עוד יחפשו אותה”, “שורפת את העולם”, מצד שני — הפשטות הזאת גם הופכת את השיר לנגיש ואפקטיבי רגשית.

המעבר מאינטימיות להתפרצות רגשית בנוי מצוין. העיבוד “מרים” את הסיפור ולא רק מלווה אותו. הגיטרות והתופים נותנים תחושת רוק דרמטי, אבל המנגינה נשארת נגישה וקליטה. הרגיסטר הגבוה של מתן לוי נכנס חזק, התופים נעשים דוחפים יותר, הגיטרה החשמלית מייצרת מתח ודרמה.

צילום : מיכל שמש

מתן לוי ילדה אחת

יש אחת לא מכאן

לא באמת יודעת מה כדי לה

אמא כאן אבא שם

כמה יש לסחוב עוד על ילדה אחת

מי שכואב לו

שיכאב לו

היא לא צריכה יותר מידי פה

שים לה ראפ טוב

ותראה אותה עולה

לאט לאט שורפת את העולם

פזמון:

וכל מה שעושה לה טוב

לרקוד כאילו אין אף אחד

השם שלה זוהר עכשיו בכל מקום

היא לא קלטה איך זה קרה לה

ובלילות היא תשקר זו מציאות מדומה

מרוב כפיים ואורות היא שכחה בשביל מה

כל זה עושה לה טוב

להתמכר ואז לבכות שרע לה

כמה זמן כמה זעם

מה היא לא עשתה כדי שיראו אותה

היא לא ידעה ש

יום אחד זה יקרה

כל הקנאים עוד יחפשו אותה

מי שכואב לו

שיכאב לו

היא לא צריכה יותר מידי פה

שים לה ראפ טוב

תראה אותה עולה

לאט לאט שורפת את העולם