כשמתן קליין שמע לראשונה תקליט של צ'יק קוריאה, הוא שמע חליל. מאז הוא מנגן קוריאה בהרכבים שונים. היצירה “Spain” היא אחת היצירות הכי איקוניות בג׳אז מודרני היא נפתחת בציטוט מיצירה קלאסית: קונצ'רטו דה אראנחואס של חואקין רודריגו. למה זה מיוחד? – שילוב בין מוזיקה קלאסית לג׳אז, מעבר חד מאווירה איטית ומלנכולית לגרוב קצבי. כך נוצר “דרמה” כבר מהשנייה הראשונה.

אחרי הפתיחה נכנס קצב לטיני מהיר (Latin jazz / flamenco influence) זה אחד הסימנים של הקטע: שינוי מצב רוח קיצוני מעדין לאנרגטי.

הקטע בנוי על: אקורדים מורכבים ומודולציות, אבל עדיין נשמע “זורם” ונגיש – מורכב למוזיקאים, כיפי למאזינים רגילים. כסטנדרט ג'אז הוא נותן מקום לאלתורים ארוכים. מוזיקאים משתמשים בו כדי להפגין טכניקה, יצירתיות, שליטה הרמונית.

הגרסה המפורסמת של צ'יק קוריאה עם Return to Forever, אבל הקטע בוצע באינספר גרסאות. כל הופעה נשמעת אחרת, מה שאומר – יצירה מופתית – הדגמה למה ג׳אז יכול להיות: חופשי, חכם, וחוצה גבולות.

הקטע למטה נוגן במועדון "שבלול" בהרכב של מתן קליין – חליל, דור בר און – פסנתר, איתמר כרמי – בס, איתן איצקוביץ – תופים. הנגינה של קליין אוורירית, אלתור לירי יפהפה. הקצב הלטיני מלא feel וגרוב של פלמנקו/ סמבה עם חיתוכים חיתוכים קצביים מעולים.

זה אחד היתרונות הגדולים של חליל בקטע הזה אפשר לשחק עם אוויריות, ויבראטו ודינמיקה עדינה במיוחד בקטע שבו הפתיחה (בסגנון Rodrigo) נשמעת מדהים על חליל והאלתור נע בין “ליריות חלומית לחדות גרובית לא דרך “עוצמה”, אלא דרך מתח מוזיקלי, והתוצאה למשהו אוורירית, זורמת ופיוטית.

רביעיית מתן קליין וטוקי שטרן יצירות הג'אז הגדולות של צ'יק קוריאה

מתן קליין מנגן Spain של צ'יק קוריאה

Chick Corea and Return to Forever: Spain