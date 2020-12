נאנדי בושנל המתופפת הקטנה הגדולה

2020 היתה השנה של נאנדי בושל, מתופפת בת 10, שהדהימה ענקי תיפוף בסצינת הרוק. בושל סיימה את השנה בנימה כבדה בקאבר לתיפוף של ג'יי ויינברג מלהקת הרוק המטאלי "סליפנוט” המורכבת מ-9 חברים, כולם עטויי מסכות. "כן! אני בראש מטאלי תכת מוחלט!" אומרת נאנדי בושל. זה הניסיון הראשון שלי לפדלים כפולים! שלוקח אותי לשלב הבא בנגינה על תופים"

בושל הופיעה לאחרונה ברשימת האמנים החדשים והמעניינים ביותר של שנת 2020 של ירחון הרוק ספין בעקסות גרסה מסעירה של "רדיו גרילה" של Rage Against the Machine. חבר הלהקה טום מורלו התרשם כל כך, שהוא העניק לה גיטרה, ובתמורה אישית היא כיסתה שיר של Audioslave, בה מורלו היה חבר וגם נתנה שאו של "תחרות" עם המתופף דייב גרול (נירוונה), בה היא כמובן ניצחה. בושל גם הוציאה שיר מקורי, "Gods and Unicorns", בתחילת החודש.

נאנדי בושל – Unsainted by Slipknot

Slipknot – Unsainted