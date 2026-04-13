נדב פז שרים בכיכר

השיר "שרים בכיכר" של נדב פז פועל פחות כשיר זיכרון קלאסי ויותר כהתבוננות ביקורתית עדינה על עצם פעולת הזכירה. במקום להתמקד בדמויות הנופלים או בסיפורים אישיים, הוא מעביר את מרכז הכובד אל החברה – אל הטקס, אל הקולקטיב, ואל המתח שבין זיכרון אותנטי לבין זיכרון מעוצב.

הזיכרון הקולקטיבי אינו רק תהליך טבעי, אלא גם פעולה חברתית שמעצבת איך צריך להרגיש, מתי ואיך. השירה בכיכר – פעולה לכאורה מאחדת – מקבלת גוון אמביוולנטי. מצד אחד היא יוצרת תחושת יחד, קולקטיב, שותפות; מצד שני, היא עלולה לטשטש את המורכבות, להחליף כאב אישי במנגינה משותפת שקל יותר להכיל.

היופי בשיר הוא בכך שהוא לא מציע תשובה חד-משמעית. הוא לא מבטל את הטקסים ולא לועג להם, אלא מציב מראה: עד כמה הזיכרון שלנו הוא שלנו, עד כמה הוא מוכתב,ועד כמה בתוך השירה המשותפת נשאר מקום לשקט, לפרט, ולזיכרון שאינו מתיישר עם הנרטיב.

השיר מציג קולאז’ של שהוא חלק מנרטיב הזיכרון “תינוק קטן זוחל” – ארכיון ביתי, תמימות,- “אבא על מדים” – גאווה לאומית – “סיכות של אינסוף צעדים”, הגבורה “גאווה שאת עצמה צועקת” – החיבור ביניהם יוצר תחושה לא טבעית, כמעט ערוכה מדי. זה לא זיכרון חי – זה זיכרון מופק. “נרות שמחליפים שם חיילים” – זו שורה כמעט אכזרית בפשטות שלה. הנר – סמל זיכרון – מחליף את האדם. כלומר, במקום לזכור אדם מורכב, נשאר סמל אחיד. מכאן גם נולד הביטוי החוזר: “אנשי הנרות” בעל המשמעות הכפולה: מצד אחד – האנשים שמדליקים נרות (החיים, הזוכרים), מצד שני – הנופלים עצמם, שהופכים ל“נרות”, ובשני המקרים – יש כאן השטחה. כולם הופכים לאותו דבר.הפזמון: “הקמט על פנינו הוא כמו נחל לדמעות” נשמע פיוטי מדי, עד גבול הקלישאה – ונדמה שזה מכוון. פז כאילו מחקה את השפה הטקסית כדי לחשוף אותה. זה לא ציניות מוחלטת, אבל כן הצבעה על כך שהשפה כבר מוכנה מראש.

אחרי כל הבנייה הזו מגיע “שקט!” רגע שבו השיר כמו עוצר את עצמו. הטקס דורש שקט, אבל כאן השקט אלים – “משמר כבוד את הדממה קורע”. פרדוקס: משמר הכבוד אמור לשמור על שקט – אבל בפועל הוא קורע אותו. כלומר, גם השקט הוא הצגה. ואז מגיעה השורה הכי אנושית בשיר: “אחות קטנה יושבת בשורה הראשונה, מתגעגעת” – בלי מטאפורות, בלי טקס, בלי קולקטיב. פתאום – אדם אחד. ילדה. געגוע. זה רגע שמפרק את כל מה שהיה לפניו.

השיר לא אומר “הטקסים שקריים” – זו קריאה פשטנית מדי. הוא אומר משהו יותר מורכב: הזיכרון הציבורי נחוץ – הוא יוצר יחד, אבל הוא גם מסדר, מקבע, ולעיתים מוחק מורכבות, בתוך כל זה – יש אנשים אמיתיים (כמו האחות הקטנה) שהכאב שלהם לא נכנס לתבנית..

בקול המחוספס של נדב פז יש משהו לא מלוטש, כמעט פצוע, שמנוגד לאסתטיקה הטקסית והמסודרת של אירועי זיכרון ציבוריים. כך נוצר פער מעניין: הקול מייצג רגש אישי, לא מעובד, בעוד שהשיר עצמו מתאר מסגרת קולקטיבית שמנסה "לארגן" את הזיכרון. העיבוד – פסנתר וכלי מיתר אקוסטיים – תומך היטב במתח הזה. הפסנתר מייצר בסיס אינטימי, כמעט וידויי, בעוד שכלי המיתר מוסיפים שכבה רחבה יותר, ציבורית, שמתרחבת מעבר לפרט. יחד הם יוצרים מרחב שבו הפרטי והקולקטיבי מתקיימים במקביל, אך לא בהכרח מתיישבים זה עם זה.

מבחינה מלודית, התנועה הנוגה והמדודה בתחילת השיר משקפת את האופי הטקסי של זיכרון – משהו מחושב, חוזר, כמעט צפוי. אבל כאשר הקצב מתגבר – מתרחש שינוי חשוב: זה הרגע שבו הסדק מופיע. ההגברה בקצב בבית שמתחיל "ובסרטון תינוק קטן זוחל" יכולה להתפרש כהתפרצות של רגש שלא מצליח להישאר בתוך המסגרת, או לחלופין כהמחשה של האופן שבו הטקס עצמו "דוחף" רגש, מנסה לייצר שיאים רגשיים באופן כמעט מתוזמן.

נדב פז שרים בכיכר

קריין מקריא טקסטים בעל פה

נרות שמחליפים שם חיילים

עיטורי עוז על קברים טריים

של ילדים שלא יודעים הם גיבורים

אחינו אחיותינו, אנשי הנרות

הקמט על פנינו הוא כמו נחל לדמעות

כבר לא יטו אזנם אל צלילי המנגינות

אנשי הנרות

על הבמה תופים שמוחרשים

רביעיית מיתר הם מנגנים בשקט

הכיסאות עומדים הם דום כמו במסדר

ורק הרוח שבמיקרופון זועקת

אחינו אחיותינו, אנשי הנרות

הקמט על פנינו הוא כמו נחל לדמעות

כבר לא יטו אזנם אל צלילי המנגינות

אנשי הנרות

ובסרטון תינוק קטן זוחל

ואבא שר לאמא שצוחקת

הוא על מדים, סיכות של אינסוף צעדים

וגאווה שאת עצמה צועקת

שקט!

משמר כבוד את הדממה קורע

שקט..

אחות קטנה יושבת בשורה הראשונה, מתגעגעת

אחינו אחיותינו, אנשי הנרות

הקמט על פנינו הוא כמו נחל לדמעות

כבר לא יטו אזנם אל צלילי המנגינות

אנשי הנרות