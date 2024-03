"האם יכולת לשמוע את פעימות הלב שלי מתחת לרעש", שואל הבחור את הבחורה. הבחורה, נויה עדר, הבחור מוטי רודן הפכו את ה – heartbeat לדופק משתנה, מיוחד עד זרוק, הגות שמערבת עורבים וזמן והשפעתם על מערכת היחסים.

מה שמתחיל בשיחה הזויה ומנומנמת מחליף הילוך בהמשך לקצב ריקודי. ההיפוך הזה מיוחד, לא קונבנציונאלי, מתאר דינמיקה של מחשבות הלובשת מהלכים מוסיקליים מנוגדים וקונטרסט קולות מיוחד. זה אחד משירי האינדי היפים ששמעתי לאחרונה מתוצרת מקומית. המוסיקה האיטית החולמנית עטופה באווירה שמימית מופלאה. המעבר לקצב אופטימי בעיבוד (יובל גלוסמן) מסעיר לחצוצרה – הברקה מחוץ לקופסה.

נויה עדר ומוטי רודן Time is a crow

Cause I see you

Cause from here I’m close enough

To you

Can you tell sitting there

Time’s a crow

Do you care

Hello I love you

Hello it’s true

Glory suits you well

So it’s hard for now to tell

With your crown sitting there

Time’s a thief

Do you care

Hello I love you

Hello it’s true

But we dance all morning to a song of beach boys

Could you hear my heartbeat underneath the noise

I want to ask but I’m too loud

Time’s a thief so I’ve found

