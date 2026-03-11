נועה פארן & אביחי טוכמן זז באדמה

השיר של נועה פארן (בביצוע) ואביחי טוכמן (יוצר/מפיק) פועל כמו ניסיון מודע ליצור מרחב קטן של חופש בתוך הרעש העירוני. זהו פופ קליט עם בסיס קצבי שמושפע מרגאטון, כמעט שיר מדיטטיבי במסווה של שיר רחבה.

השיר מתאר רגע שבו המוזיקה מאפשרת עצירה של העולם. המשפט החוזר “העולם טוב לעת עתה” אומר לא מדובר באופטימיות גדולה או בקביעהה שהכל בסדר – אלא בהפוגה זמנית.

המסר הוא: העולם עמוס (“עומס העיר השוקקת”), אי אפשר לעצור אותו (“העולם לא יאיט איתה”), אבל אפשר ליצור רגע מקומי של רגיעה באמצעות מוזיקה. המוזיקה בשיר היא כלי לבריחה קטנה, לא פתרון.

השפה יומיומית: “תזיז ת'בס”, “שים תקליט”, “תפוס מקום”. זו שפה של מועדון, מסיבה קטנה. היא כמעט נשמעת כמו הנחיות לדי־ג'יי או לחבר לידך. השיר לא מנסה להיות פואטי מאוד. הוא מחקה מצב תודעה של ריקוד שבו המחשבות פשוטות וחוזרות. גם החזרה: “זז באדמה, זז באדמה” מדמה את הרפטטיביות של הביט.

השיר פועל בעיקר דרך הגוף: “תזיז ת'בס של המוסיקה אל התקרה” הפועל “תזיז” מתייחס גם לבס וגם לגוף. התדר בחדר משנה את המצב הפנימי. זה מגיע לשיא בשורה: “אז התדר שבחדר טס” – כמעט ניסוח פיזיקלי של חוויה רגשית.

יש בשיר נאיביות מודעת לעצמה – “זה להיט אנ’לא מאמינה” או “שום דבר לא ינפץ לנו את הבועה” אבל קודם נאמר: “העולם לא יאיט איתה” כלומר – הבועה היא זמנית. זו נאיביות של לילה: אתה יודע שזה ייגמר, אבל לכמה דקות אתה מאמין בזה.

הבית: “מה שאני מבקשת נמצא מעבר לקשת” מרגיש כמעט כמו שורה משיר אחר.. יש כאן רגע שבו השיר יוצא מהרחבה אל חלום גדול יותר, אבל הוא מיד חוזר לריקוד. זה מדגיש שהשיר לא באמת מחפש פתרון רוחני גדול – רק רגע קטן של תנועה ושקט.

השיר משתמש בקצב שמזכיר רגאטון – גרוב מתנדנד, דגש על בס וקיק, מינימליזם מלודי אין כאן שינויי אקורדים דרמטיים, שיאים מלודיים. המלודיה נשארת די שטוחה ומעגלית. זו אינה חולשה בהכרח אלא חלק מהרעיון:

המוזיקה כאן נועדה להחזיק מצב, לא להוביל סיפור.

“זז באדמה” הוא שיר על הרגע שבו מוזיקה מצליחה להאט את העיר, ליצור קהילה קטנה ולהפוך את הרחבה לבועה. לא שיר על אקסטזה גדולה, אלא על איזון קטן בין שקט לרעש. המשפט האחרון מסכם את זה הכי טוב: “קח את הזמן, את השקט” – בתוך הרעש, שמשמעותו למצוא קצב שבו העולם טוב לעת עתה.

צילומי סטילס: מיכאל טופיול , גיא לוי

נועה פארן & אביחי טוכמן זז באדמה

קח את הזמן, את השקט

למצוא מידה מדויקת

העולם טוב לעת עתה

העולם טוב לעת עתה

רגע שלווה מזוקקת

עומס העיר השוקקת

העולם לא יאיט איתה

לעולם לא תתפוס אותה

תזיז ת'בס של המוסיקה אל התקרה

שימשיך לנגן כל עוד אני ערה

תפוס מקום רגע תרגע

שים תקליט שיחליף לנו ת'אווירה

הכל בערמות

וכשקשה, קשה לראות

קרוב אליי מרחק נגיעה

אז התדר שבחדר טס

זז באדמה, זז באדמה

זז באדמה.

תזיז ת'בס של המוסיקה אל התקרה

שימשיך לנגן כל עוד אני ערה

תפוס מקום רגע תרגע

שים תקליט שיחליף לנו ת'אווירה

תחזיק חזק, קלוט ת'קצב של המנגינה

שים תקליט, זה להיט אנ'לא מאמינה

תפוס מקום זוז עם התנועה

שום דבר לא ינפץ לנו את הבועה

מה שאני מבקשת נמצא מעבר לקשת

רק לצעוד לגלות את זה

בוא לצעוד

תחזיק חזק, קלוט ת'קצב של המנגינה

שים תקליט, זה להיט אנ'לא מאמינה

תפוס מקום זרום עם התנועה

שום דבר לא ינפץ לנו את הבועה

קח את הזמן את השקט.

