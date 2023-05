נועה קירל בגמר

עד מוצ"ש יפנטזו כאן על הרבה דוז פואה. נועה קירל עלתה לגמר. ה"יוניקורן" התקרב לפנומנל. מנגינה, תנועה, אנרגיה, העזה. יופי של מפגן אירוויזיוני. למעשה, רוב השירים היו מפגן של כוריאגרפיה, קליפים מוטקפים, תאורה אוונגרדית. לעיתים התנועה והפירוטכניקה הסתירו את השירים.

לורין השבדית הפליגה לגמר הגדול של האירוויזיון, וביססה את מעמדה כפייבוריטית השנה. לאירלנד היה פחות מזל, עם להקת הרוק Wild Youth, שוב נכשלה. היא לא הצליחה להעפיל בשמונה מתוך 10 הניסיונות האחרונים שלה באירוויזיון. גם להקות רוק נכשלו בהצבעות הציבוריות, כאשר Sudden Lights מלטביה ו-The Busker של מלטה הצטרפו לאירלנד בגזרת ההדחות. האמנים הנוספים שמסעם באירוויזיון 2023 הסתיים היו התאומים האזרבייג'ניים TuralTuranX ומיה ניקולאי ודיון קופר ההולנדיים.

ההשפעה של המלחמה בלטה לאורך המופע בן השעתיים. שירים כמו Watergun של שוויץ ו-Mama ŠČ של קרואטיה הוקיעו את המלחמות בעוד הלהקה הצ'כית וסנה שרה אלמנטים מהשיר שלה באוקראינית כמפגן של סולידריות עם שכניהם הקרובים. במהלך ההפסקה, האוקראיני תאליושה ביצעה גרסה נוגה של Ordinary World של דוראן דוראן, שהדגישה את כאב ההיפרדות מיקיריך. הזמרת ברחה לאמריקה עם שלושת ילדיה כשהחלה המלחמה, אך בעלה, סולן להקת הרוק אנטיטילה, נדרש להישאר בבית. ריקודים במיטב מסורת הקברט בסגנון מולן רוז' סיפקה מהזמרת הפורטוגזית.

1. Norway | Alessandra – Queen of Kings טלטלת דאנס יורו-פופ, פזמון סוחף, ביצוע נלהב. שירב על מסר חזק על קבלה עצמית.נראה שלאלסנדרה יש גם את הרגע הווקאלי החזק ביותר של התחרות, כשהיא מגיעה לצליל גבוה שנשמע כמו צליל שריקה. מועמד לאחד מחמשת המקומות הראשונים.

2. Malta | The Busker – Dance (Our Own Party) זהו קטע של דיסקו פאנק מביך מבחינה חברתית, הכולל את השורה האייקונית: "אני מרגיש יותר טוב / בסוודר שלי".

שיר מטורלל להפליא, ועליז ללא תקנה שחסם להם את הדרך לגמר.

3. Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava לוק בלאק שר: "I just wanna sleep forever / I like it better when I dreamבשיר האלקטרו הנשמע טריפי לחלוטין.

הוא מותאם לשנת 2020, והמילים שנכתבו אז נטועות מאוד בימים האפלים של הסגרים בקורונה. עלה לגמר.

4. Latvia | Sudden Lights – Aijā "אייז'ה" היא המילה הלטבית ל"שיר ערש" – והשיר הזה אמור להיות תרופה מרגיעה לזוועות החיים המודרניים.

יכול להיות שהלטבים יודעים משהו על שירי ערש שאנחנו לא יודעים – אחרת איך תסבירו שהשיר הזה מלא בפידבקים של גיטרות ובהלמות תופים שמסמנים סערה במלוא עוצמתה. זה לא עזר להם לעלות לגמר.

5. Portugal | Mimicat – Ai Coração מריסה איזבל לופס מנה, הלא היא מימיקאט, מביאה את המולן רוז' לאירוויזיון עם כל הקסטנייטות וחצאיות פלמנקו, זהו נאמבר קברט גדול ומבולגן על אהבה משגעת. "הרופא שלי אמר שאין מה לעשות / מקרה אבוד, ראיתי גם אותו כותב", היא שרה (בפורטוגזית). תקשט את הגמר.

6. Ireland | Wild Youth – We Are One האירים הגיעו עם רקע של מסורת נצחונות. . Wild Youth שרים "אנחנו אחד" ואנחנו רוצים לזכות. מישהו כתב: סוג המוזיקה שהם שמים בפרסומות בנקאיות: שיר הלל לתחושת הביחד, עם מילים שקולדפליי היתה דוחה. Wild Youth? נוער פראי? הם לא צריכים להסיר את כיסוי הפנים (בקליפ) כדי שיוכח ההיפך. הדחה מוצדקת.





7. Croatia | Let 3 – Mama ŠČ ההופעות הפרובוקטיביות והאוונגרדיות שלה בסגנון Shock-rock (השילוב של מוזיקת רוק או מוזיקת מטאל כבד עם הופעות חיות תיאטרליות המדגישות ערך ההלם) . לאירוויזיון, הם נכנסו במתקפה על ולדימיר פוטין.ה"mama" בשם השיר מתייחס לאמא רוסיה והסולן המשופם, דאמיר מרטינוביץ', שר שוב ושוב "אמא נישקה אידיוט", ביקורת לכאורה על המעמד הפוליטי של רוסיה על תמיכתם המתמשכת במשטרו של פוטין. עם זאת, מבחינה מוזיקלית מדובר בפרודיה נטולת כל קסם משולבת אופרה, ופינאלה קקופוני שנשמע כמו 10 שירים שמתנגנים בו זמנית בזמן שמישהו עוקר את שערות החזה שלו בזה אחר זה.

8. Switzerland | Remo Forrer – Watergun שירו של רמו פורר הוא בלדה רצינית נגד המלחמה, עוקב אחר שני חברי ילדות שנהגו לשחק במשחקי צבא בגן האחורי; רק כדי להתעמת עם זוועות המלחמה כמבוגרים.אף על פי שפורר שר בשכנוע אמיתי, השיר עמוס בהפקה וחסר השראה. לא ברור איך עלה לגמר.

9. Israel | Noa Kirel – Unicorn קירל מקבלת ביקורות טובות מהעיתונות ה בריטית. מציינים את קצב תופיםשנשמע "כמו חד קרן דוהר". נקודות בונוס נוספת על החיבור הלשוני בין "femininal" שמתחרז עם "phenomenal". הכוריאורפיה שידרגה. עכשיו אפשר לדבר כבר על אחד מחמשת המקומות הראשונים, ויש לה תחרות קשה!

10. Moldova | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna פופ פולקלורסטי ברוח סלאבית מלווה צליל חליל. זהו שיר חתונה המשובץ דימויי טבע המסמלים את ההרמוניה בין הזוג הנשוי. מבחינה מוזיקלית, זה מסוג הדברים שמתאים לסצנת מועדוני לילה במזרח אירופה. עלו לגמר.

11. Sweden | Loreen – Tattoo לורין חזרה לאירוויזיון כמנצחת לשעבר היא אסטרטגיה מסוכנת עבור מי שכבר זכתה באירוויזיון. לורין ייצגה את שוודיה באירוויזיון 2012 שנערך בבאקו שבאזרבייג'ן עם השיר "Euphoria"האם תזכה שוב? התשובה מהדהדת חזק. Tattoo הוא המנון טראנס סוער שסוחף אותך כמו הוריקן. נעימת הפתיחה עושה לוקחת משהו מ-The Winner Takes It All של Abba, והבימוי מרהיב.

12. Azerbaijan | TuralTuranX – Tell Me More תאומים אזריים בסגנון אולדיז – שנות השישים. לא עברו.

13. Czechia | Vesna – My Sister's Crown לצ'כיה יש רקורד גרוע באירוויזיון, והיא העפילה לגמר רק ארבע פעמים מאז הצטרפותה ב-2007. My Sister's Crown ניצח את התחזיות הפסימיות.

בביצוע של הלהקה הצ'כית-בולגרית-רוסית הכול-נשית Vesna, זהו שיר על שוויון מיני והעצמה נשית, כאשר הזמרת הראשית פטריסי פוקסובה מצהירה: "אנחנו לא הבובות שלך".

השיר ואינטנסיבי עם טעם בלקני חזק, הוא מחבר לפחות שלושה (אולי יותר) ושלושה סגנונות בזמן הקצר שממוקצב לשיר אירוויזיוני. הצלחתה של הלהקה תוכרע בסופו של דבר על הבמה כוול תצוגת המריונטות

14. Netherlands | Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight הדואט היחיד בתחרות השנה. Burning Daylight בלדת פסנתר שבה שותף

בכתיבה דאנקן לורנס, זוכה לשעבר, והוא יודע איך לבנות שיר על משבר יחסים שמתחיל שקט ונוסק לפסגת הרגש לקראת סיום. אבל בין הזמר לזמרת לא נוצרה כמיה מספקת כדי להגיע לגמר.

15.Finland עם קאריה – Cha Cha Cha השיר עונה על השאלה: "מה זה גנגנאם סטייל, אבל בפינית" Jere Pöyhönen בן ה-29, לבוש כג'ים קארי ב-Dumb and Dumber, לוקח למסע לא קטן. נשמע כמו מרכיבים שהכניסו לבלנדר מוסיקלי קקופוניה של גיטרות ת'ראש, סינת'ים ויורו-ראפ מצחיק בלי כוונה שמקבל איזושהי עצירה מלודית שמצרפת את החוגגים לדאנס. השיר הופך לסערה עם קהלים חיים.

העולות מחצי הגמר הראשון