"אתה אוהב את מה שאתה רואה?/ גם אני אוהבת את מה שאתה רואה/ אתה מסתכל עליי?/ גם אני מסתכלת עליי/ שמלת איב סאן לורן שאני לובשת נראית מושלמת/ אני רואה שאתה אוהב את מה שאתה רואה בייבי/ גם אני אוהבת את מה שאתה רואה"

מה רוצה נועה קירל? אולי אפשר להסתפק בסתם "סבבה" כמו בסוף השיר. אחרי הכל מילים מבחינת מכונת התיעוש של של קירל מילים הן אמצעי. מול טקסט חלול, מנסים להפוך אותה למוצר אוניברסלי, והפעם ניסיון לעלות על גל הדאנס-לטינו רגאטון שכובש את המיינסטרים. השירים ברגאטון כוללים מילים פשוטות, לעיתים קרובות בספרדית, עם חזרות על ביטויים קליטים ופזמונים שקל לשיר. הליריקה נוטה לעסוק בנושאים כמו אהבה, מסיבות, ריקודים ותשוקה.

כאן הקריצה היא לשוק האנגלוסקסי: בשילוב מילים באנגלית, או יוצאים בגרסאות באנגלית, כדי למשוך את השוק האמריקאי והבינלאומי. יש תבניות שחוזרות על עצמן, כולל הכוריאוגרפיה. הנוסחאות האלו הן חלק מהסיבה שהרגאטון הפך מז’אנר מקומי לטרנד גלובלי שסוחף מיליוני מאזינים ברחבי העולם. קירל עולה על הגל, מבטלת אישיות כדי לייצר להיט פוטנציאלי. יש לה ככל הנראה אחד כזה ביד, קליט ומהוקצע הפקה, אבל היא? – לא יותר מקול, שיר שמבטל לחלוטין את הנוכחות שלה כפרסונה ייחודית. קירל לחלוטין כבר משרתת את התעשייה המסחרית של הפופ.

נועה קירל Like What You See





You like what you see?

I like what you see too

You look at me?

I’m looking at me too

That saint Laurant dress Im wearing is perfectly see through

I see you you like what you see

baby

I like what you see too

Noa Kirel

Call the eye doctor

Check if you’re proper sweat the sauna hot like tropicana

I’m your nirvana

Tell me what’s in the water

Baby I don’t need a beauty Parlor

Man ,

I cure you like a shaman you ain’t never had a woman that can do it like i do it

I know I’m turning you on turning you on like ohh I know I got what you want

Got what you want

You like what you see?

I like what you see too

You look at me?

I’m looking at me too

That saint Laurant dress Im wearing is perfectly see through

I see you you like what you see

baby ,

I like what you see too

Sababa le le sababa , sababa le le….

Call your own taxi

No go home with me you can’t handle Me from every angle

Don’t get tangled up

So you best take a snapshot

Of this genetic jackpot

Have it heat up and crash down your laptop you ain’t never had a woman that can do it like i do it

I know I’m turning you on turning you on like ohh I know I got what you want

Got what you want

you like what you see

i like what you see too

you’re Looking at me

I’m Looking at me too

that saint Laurant dress Im wearing is perfectly see through

i see you like what you see

baby i like what you see too

Sababa le le sababa , sababa le le….

