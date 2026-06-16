נועם בתן מציג ב"תמיד רציתי עוד" שיר אוטוביוגרפי שמנסה לסכם מסע אישי של ילד חולם שהפך לזמר מצליח, ובו בזמן להציג את מנוע הבעירה שממשיך לדחוף אותו קדימה. השיר עוסק ברעב להצלחה, בהתמדה, בזיכרון הילדות ובמחיר הנפשי של השאיפה המתמדת. מבחינה רעיונית, זהו שיר על הצלחה – אבל יותר מכך, על חוסר היכולת להסתפק בה.

המשפט "תמיד רציתי עוד ואף פעם לא הספיק לי" – הוא לב השיר, וידוי שאינו מתנצל. ההצלחה אינה סוף הדרך ואינה מספקת. גם כשהחלום מתגשם, מופיע יעד חדש. זהו מנגנון פסיכולוגי מוכר שעובר דרך חלום – מאבק, הצלחה – תחושת חוסר- מרדף חדש. השיר למעשה מציג את הרעב עצמו ככוח החיים.

הטקסט בנוי כמעט כסיפור חיים מקוצר. הילד החולם בחדרו שמחקה את הגיבורים שלו.- "הייתי שר לבד בלילה מנסה להתחזות לאיזה רוקסטאר מהניינטיז". הנער – "תמיד אחרי בצפר עושה לחברה הופעות". הילדות וההתבגרות מתוארות דרך מופעים קטנים, חלומות והרבה אנרגיה. החייל – "ובצבא כשלא הבנתי פרקתי עשר מחברות" – הרגע שבו הכתיבה הופכת לכלי הישרדות. הכוכב – "וכשהגיע היום החלום דפק לי בדלת" – רגע הגשמת החלום, אבל גם כאן אין מנוחה. המרדף ממשיך. הילד הפנימי – "אותו הילד מזכיר לי מה רציתי".הילד אינו רק זיכרון. הוא מצפן. נועם בתן מציג את עצמו כאדם שמנסה להישאר נאמן לחלום המקורי גם כשהוא כבר חי אותו. זה רעיון יפה שמופיע גם בקליפ, שבו הילד המגלם אותו מחבר בין העבר להווה.

השפה פשוטה, ישירה ונגישה. כמעט כל המשפטים בנויים מלשון דיבור. חלק מהשפה די כללית (“עולם קורס”, “תמיד רציתי עוד”) – לא תמיד ייחודית. עם עומק רב-שכבתי. הרגש מאוד חד-כיווני: כמעט בלי ספקות אמיתיים או מורכבות פנימית עם נטייה לשירה מלו דרמטית רגשית חזקה. המוסיקה עולה על נתיב מרכזי בקצב, במנגינה. אם לדבר ל המוטו – הצלחה, השיר עושה את העבודה. לבתן יש להיט.

נועם בתן תמיד רציתי עוד בימוי: עומר אלוני תסריט: עומר אלוני ונועם בתן

קחו הכל את כל הכסף

לא רוצה להשתנות

עוד לא הרווחתי את הכתר

זה לא הזמן למחשבות

כי אם אפול עכשיו

כבר לא אזכה לראות את השמש

הייתי שר לבד בלילה

מנסה להתחזות

לאיזה רוקסטאר מהניינטיז

איך הוא הכניס בי חלומות

אני רק ילד שרק רוצה לטרוף את השמש

אז אני רץ לתוך האש

שורף לי מה עשיתי

אבל הגעתי עד לכאן

אני אשיג את מה שהוא חלם

אותו הילד מזכיר לי מה רציתי

חייב להישאר קרוב כשהעולם קורס אני

תמיד רציתי עוד

ואף פעם לא הספיק לי

בסוף כל הדמעות

האירו את הלילות

תראי מה את עשית לי

עשית אותי יותר טוב

תמיד אחרי בצפר

עושה לחברה הופעות

ובצבא כשלא הבנתי

פרקתי עשר מחברות

וכשהגיע היום

החלום דפק לי בדלת

זה מרגיש לי כמו גן עדן

למרות שלא תמיד ורוד

כותב שירים מתוך השבר

רק התחזקתי מפרידות

אנלא אפול עכשיו

למדתי להיות קצת אחרת

אז אני רץ לתוך האש

שורף לי מה עשיתי

אבל הגעתי עד לכאן

אני אשיג את מה שהוא חלם

אותו הילד מזכיר לי מה רציתי

חייב להישאר קרוב כשהעולם קורס אני

תמיד רציתי עוד

ואף פעם לא הספיק לי

בסוף כל הדמעות

האירו את הלילות

תראי מה את עשית לי

עשית אותי יותר טוב

נועם בתן פייסבוק