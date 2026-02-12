נועם קלינשטיין שרה שיר פופ קצבי אולד-סקול עם דרייב של נסיעה (“driving pop”) — כלומר שיר שנשען על גרוב רציף, מרכז הרמוני יציב וקולות ליווי נשיים שעוטפים ולא שוברים את הזרימה.

זה לא שיר פרידה קלאסי אלא שיר אחרי הפרידה.. הנושא המרכזי: לא הכאב עצמו, אלא קהות החושים שנשארת אחריו.

השורה המשמעותית בשיר "מאז אני הוא” היא נקודת המפנה הדרמטית. היא כבר לא הקורבן. היא הפכה רגשית למה שפגע בה. המשמעות אימוץ אדישות, אובדן תמימות, ולכן הפזמון אינו עצוב – הוא שטוח בכוונה.

הסאונד הקליט תומך במסר הפסיכולוגי: המלודיה לא קופצת גבוה – היא "נוסעת קדימה”.זה יוצר תחושת תנועה בלי שינוי – כמו שאומרת השורה – "הכל מרגיש אותו דבר". המוזיקה לא נלחמת בטקסט היא זורמת איתו.

שירי נסיעה עובדים כשהם קצביים, לא דורשים ריכוז רגשי גבוה, יוצרים תנועה לינארית, וכאן קורה דבר כמעט דיכוטומי משטח שיר: המאזין נוסע לפי הטקסט הדוברת נשארת במקום.

"אותו דבר” הוא שיר פופ קצבי קליל ריקודי על קהות רגשית לאחר אהבה פוגעת. התוצאה – מוסיקה כיפית אבל קרה, מנותקת. התחושה שנשארת היא לא עצב אלא ריקנות נעימה.

נועם קלינשטיין אותו דבר

קמתי כל-כך חזקה

כשקיבלתי מכה

לקח לי תקופה לגלות

שאני חסרה

לקח לי תקופה לזהות

כי היא כלכך דומה

אבל הילדה שהייתה

נעלמה

נעלמה

כי בכיתי אז על מישהו שלא היה שווה ת׳טישו

כלכך אהבתי את התחושה שעכשיו נראית לי מתישה

מה הטעם לנסות שוב אם ניסיתי כבר והכל מרגיש לי אותו דבר

כולי כוויות וצלקות ושברים מהעבר והכל מרגיש לי אותו דבר

הוא בא לי בדיוק כמו שחלמתי אותו

חלמתי עיניים טובות כמו שהן כואבות

חבל שמרוב שכאב

הוא הכאיב ועזב

מאז אני הוא

כן אני כבר דומה לו עכשיו

כי בכיתי אז על מישהו שלא היה שווה ת׳טישו

כלכך אהבתי את התחושה שעכשיו נראית לי מתישה

מה הטעם לנסות שוב אם ניסיתי כבר והכל מרגיש לי אותו דבר

כולי כוויות וצלקות ושברים מהעבר והכל מרגיש לי אותו דבר

אותו דבר