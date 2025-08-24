תחרות האירוויזיון, שתיערך במאי 2026 בוינה שבאוסטריה, חשפה לוגו חדש לציון 70 שנה לאיחוד מדינות באמצעות מוזיקה. הלוגו החדש, שנחשף היום, מציג גרסה ל כתב המצויר ביד, המייצג את האירוויזיון באופן חזותי מאז 2004 (ואשר עודכן בעבר ב-2014).

הלוגו החדש מציג גם "אייקון עצמאי" הנקרא "לב זיקית". בהודעה לעיתונות נמסר כי "לב זה יוכל לספוג השפעות תרבותיות, מוזיקה ותנועה" ובמקביל "להסתגל כדי לשקף את זהות המדינה המארחת, את האינדיבידואליות של המבצע או נושא מסוים".

מנהל תחרות האירוויזיון, מרטין גרין, אמר על הלוגו החדש: "תחרות האירוויזיון תמיד הייתה על אבולוציה – מוזיקלית, תרבותית ויצירתית. רענון זה מכבד 70 שנים מדהימות תוך שהוא לוקח את המותג קדימה לעתיד מרגש. הוא נועז, שובב ומלא לב – בדיוק כמו התחרות עצמה. אנחנו כל כך גאים לחשוף אותו לעולם."

תחרות האירוויזיון 2026 תתקיים באוסטריה לאחר זכיית נציגה ג'יי ג'יי עם המנון הפופ האופראי שלו Wasted Love. האירוח נקבע לאחר קרב מותח בתחרות 2025 בין ג'יי ג'יי האוסטרי, שהופיע גם בגרסה הבריטית של The Voice בשנת 2020, לבין יובל רפאל הישראלית.

מאוסטריה יצאו כמה זוכי אירוויזיון ותיקים: אודו יורגנס זכה לראשונה עם Merci Cherie ב-1966 ו-49 שנים מאוחר יותר, ב-2015, קונצ'יטה וורסט זכתה עם Rise Like a Phoenix.

חצי הגמר הראשון והשני יתקיימו ב-12 וב-14 במאי, בעוד הגמר הגדול יתקיים ב-16 במאי. בנוסף, יתקיימו שש חזרות גנרליות במהלך אותו שבוע.

JJ – Wasted Love (LIVE) הזוכה מאוסטריה