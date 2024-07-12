אז זהו שלא הכל טוב. נטלי דשטי מספרת-שרה על תסכול של אוהבת "אהבה עיוורת" או מה שבעיניה "אהבת אמת" מול בן זוג שפוחד להביע רגשות. הלב שלה והראש שלו לא מתנים אהבים. זה מוכר: הפחד להביע רגשות בזוגיות הוא תופעה נפוצה סיבות? יש מצב שהאהבה שלה אינה האהבה שלו, או התחושה שגילוי רגשות הוא סימן לחולשה, במיוחד במקומות שבהם יש דגש חזק על שליטה עצמית.

השיר מחובר חזק לקליפ, כלומר – התנועה כחלק מהיצירה. קרוס קלטשר יפהפה. השיר מתחיל מדוכדך ואפרורי, עובר לדאנס. הקונטרסט הזה קוהרנטי, בהפקה אלקטרונית מהוקצעת, בשירה רבת גוונים, שמשדרת מצבי רוח. מבחינת השיר – הכל טוב.

נטלי דשטי טוב טוב

באת אלי כמו מים חיים/ הבאת לי גשם אחרי ששנים/ הלב כמו מדבר לא פרחו בו פרחים

אהבתי אותך עד כמעט שיגעון/ עצמתי עיניים לא רציתי לראות/ איך אתה נעלם כשניהיה פה אפור

נעלמת ליומיים כשהיה בינינו/ ריב/ העדפת את חברים שלך/ ועוד שאכטה מהוויד

אתה מפחד מרגשות/ ואני מלאת שריטות/ תגיד לי מה זאת אהבה אם אתה כאן/ רק כשיש טוב

טוב טוב טוב טוב אומר הכל טוב טוב, טוב טוב/ ולא הכל לא טוב לא טוב/ אצלך הכל טוב טוב טוב

האמנתי שתכף, הכל ייפתר/ אנחנו זה נצח, נלמד לדבר/ נעבור את הכל אהבה של אמת

במקום זה בנינו תהום נפערה/ טרקת את הדלת בכיתי שעה/ לקח לי קצת זמן אני עכשיו מבינה

נעלמת ליומיים כשהיה בינינו ריב/ וכל פעם שלא נוח/ אתה בורח אל הוויד

אתה מפחד מרגשות/ וככה אי אפשר לחיות

תגיד לי מה זאת אהבה אם אתה כאן/ רק כשיש טוב

טוב טוב טוב טוב אומר הכל טוב טוב, טוב טוב/ ולא הכל לא טוב לא טוב/ אצלך הכל טוב טוב טוב

טוב טוב מאוד/ לא הכל טוב/ לא הכל טוב/ טוב טוב מאוד/ לא הכל טוב/ לא הכל טוב

