נטלי פרץ מה אתה רוצה

"מה אתה רוצה?" של נטלי פרץ הוא אחד מאותם שירים שמלכתחילה אינם מבקשים להצטייר כיצירה עמוקה או דרמטית, אלא כשלוש דקות של חאפלה מודעת לעצמה. הוא יושב בדיוק על קו התפר שבין שיר מסיבות ים־תיכוני לבין פרודיה חביבה על הז'אנר עצמו, ומצליח לא פעם להיות משעשע יותר משהוא מרגש.

הפתיחה עם צלצול טלפון ישן מכוונת לאיזשהו היבט נוסטלגי עוד לפני שנשמעת מילה אחת. השיר מכניס אותנו לעולם של ריב זוגי, הודעות שלא נענו, שיחות חוזרות ונשנות ואקס שלא מבין את הרמז, ואז נכנסות מחיאות הכפיים הקצובות והקצב הערבי־ים־תיכוני, שמאותתים מיד: לא מדובר בבלדת שברון לב אלא במסיבת פרידה. במקום לבכות על הגבר, הגיבורה צוחקת עליו.

המעניין בשיר הוא היפוך הקלישאה המסורתית של הז'אנר. בדרך כלל בפופ הים־תיכוני הגבר הוא זה שמתלונן על שהיא עזבה, שברה לו את הלב. כאן האישה היא שמחזיקה בכוח – "אין לי זמן להתעסק עם ילד לא סגור". היא ממקמת את עצמה מעליו. לא קורבן, לא נטושה, אלא מי שמאסה בהתנהגות הילדותית של בן הזוג. בעקיצה "עוד מעט כבר בן 30 לאמא שלו מכור", שנשמעת כמעט כמעט סטנד־אפ.

השיר מורכב ממשפטים שנשמעים כאילו נלקחו משיחות ווטסאפ, טיקטוק או תוכנית ריאליטי: כמו "אל תציץ לי גם בסטורי", "לאמא שלו מכור". השיר אינו מתיימר להיות שירה. הוא רוצה להיות טרלול שקל לזכור.

הפזמון כמעט מגוחך בפשטותו: "מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?" הוא בנוי כמו קריאת קהל, כמו משפט שכל האולם יכול לצעוק יחד אחרי שתי האזנות. זהו פופ־חפלות במובן הטהור ביותר של המילה.

מוזיקלית, המפיק בנה כאן הכלאה בין סלסולים ערביים, סולמות מזרחיים ופופ. החיבור בין פופ למוזיקה ערבית מזכיר את הטריטוריה שבה נסרין קדרי פועלת בשנים האחרונות במינון כמעט קריקטורי. לעיתים נדמה שנטלי פרץ נהנית להגזים בכוונה.

"מה אתה רוצה?" הוא שיר חפלות־דאנס שמתכתב עם חוקי המשחק של הפופ הים־תיכוני העכשווי: פתיח גימיקי, פזמון ממכר, סלסולים ערביים, ביט מקפיץ וטקסט שנשמע כמו ריב זוגי . נטלי פרץ אינה מנסה לכתוב את שיר היחסים הגדול הבא, אלא להגיש מופע של חוצפה, הומור ואנרגיה נשית משוחררת. התוצאה היא שיר שנשמע לעיתים כמו פרודיה על הז'אנר המזרחי. אין כאן דמות מורכבת. אין סיפור שמתפתח, אין שורה שנשארת בראש בזכות חוכמתה. השיר נשען כמעט לחלוטין על אנרגיה, הומור וקצב. האם זה מספיק ללהיט גדול? ימים יגידו.

נטלי פרץ מה אתה רוצה

בית א'

אין לי זמן להתעסק

עם ילד לא סגור

עוד מעט כבר בן 30

לאמא שלו מכור

בא אליי ומתחנף

את הראש זה מעייף

משחק אותה בטוח

ויוצא לי מעופף

אל תלך, תישאר כאן

פזמון:

מה אתה רוצה

מה אתה רוצה

שום דבר חוץ ממני

אתה לא רוצה

איזה משוגע אתה אהוב שלי

חיים שלי תישאר ליידי

טלפון טלפון טלפון, טלפון

טלפון טלפון טלפון, טלפון

מה אתה רוצה מה אתה רוצה

שום דבר חוץ ממני אתה לא רוצה

בית ב'

מכרת לי כבר סיפורים

על חודש מילואים

רק בגלל כל זה כתבתי לך את המילים

אין לך מילה אמרתי

אל הלב שלי לא תחזור

אל תציץ לי גם בסטורי

תישאר שם מאחור

אל תלך תישאר כאן…

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