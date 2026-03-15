נטע ברזילי גם זה יגיע

את נטע ברזילי מעולם לא שמענו כל כך נרגשת וכאובה. “גם זה יגיע” הוא שיר החמצה שנשען על פרדוקס כואב מאוד: יש רצון לאהוב, יש אפילו הבטחה לאהוב, אבל אין יכולת ממשית לממש את האהבה בהווה. זה מה שהופך אותו לבלדה דרמטית אפקטיבית: לא מדובר באדם שלא אכפת לו, אלא דווקא במישהו שמבין מה מצופה ממנו, ופשוט לא מצליח להיות מי שהוא מבטיח להיות.

את הטקסט נטע ברזילי כתבה ושרה מנקודת מבט גברית, אבל בעצם מספרת גם משהו עמוק על עצמה, והיא משכנעת מאוד. יש כאן פיצול מעניין. על פני השטח זה “אני” גברי שפונה ל“את”, אבל מתחת לפני השטח זה נשמע כמו וידוי של מי שחיכתה לשינוי שלא בא, מי ששמעה שוב ושוב את המשפט המאלחש־למחצה: “גם זה יגיע”.

כבר בשורות הפותחות נבנית הדמות הדוברת כמי שנמצאת במצב של ריקון רגשי – " משהו בי למטה מת/ משהו בי למעלה מת להיות איתך/אם היה לי מה לתת/ כל מה שהיה לי כבר היה שלך"

המשפט “אם היה לי מה לתת” הוא המפתח: זה לא סירוב לתת, אלא חוסר משאבים נפשיים. במילים אחרות, השיר לא מדבר על קמצנות רגשית אלא על פשיטת רגל רגשית. יש כאן ניגוד יפה בין “למטה” ל“למעלה” כאילו המוות הפנימי מקיף את כל האדם, גם היסוד היצרי וגם היסוד הרוחני. זה ניסוח פשוט יחסית, אבל טעון מאוד.

הפזמון בנוי על דחייה מתמדת של המימוש. לא היום – מחר. לא עכשיו – אני אצליח. לא אהבה נוכחת אלא הבטחה עתידית לאהבה ראויה.

מהות הכאב: הדובר מכיר בכך שהאישה ראויה לאהבה “כמו שמגיע לך”, אבל הוא עצמו עדיין לא מסוגל להעניק אותה. השיר מבטא את הפער בין הכרה בערך של האחר, הרצון להיות ראוי והכישלון לעמוד בזה בזמן אמת.

הטרגדיה היא שהמודעות לא מספיקה. הוא מבין, מצטער, מבטיח – אבל זה עדיין לא מציל את הקשר.

המשפט החוזר “גם זה יגיע” הוא אולי השורה הכי מעניינת בשיר. אפשר לשמוע אותה בשני אופנים בו־זמנית: מצד אחד, זו אמירה מנחמת, כמעט הורית: תהיה החלמה, תהיה אהבה, תהיה בשלות.

מצד שני, זו גם קלישאה מעצבנת, משפט שמחזיק תקווה אבל גם דוחה הכרעה במובן הזה, השיר כולו יושב על המתח בין תקווה אמיתית, לבין תירוץ מתמשך. וזה בדיוק מה שעושה אותו אנושי. כי הרבה קשרים לא נגמרים בגלל שנאה או אדישות, אלא בגלל המשפטים האלה: “עוד קצת”, “אני אשתנה”, “מחר אהיה אחר”.

הבחירה לכתוב ולשיר מנקודת מבט גברית נותנת לשיר עוד שכבה. היא מאפשרת לברזילי גם להתרחק רגשית וגם לספר אמת אינטימית. במקום לומר ישירות “אני חיכיתי למישהו שלא ידע לאהוב”, היא נכנסת אל תוך התודעה של אותו אדם. זה מהלך יפה, כי הוא יוצר לא רק האשמה אלא גם אמפתיה כלפי הכושל, השבור-מתנצל. לכן השיר חורג מבלדת אכזבה רגילה והופך לדיוקן של אי־מסוגלות רגשית.

מוזיקלית, זו בלדה דרמטית ורגשנית, מתאימה מאוד לטקסט. הביצוע של ברזילי נשען על כמה דברים: הקול שלה נשמע טעון, מוחצן, כמעט מתפרץ; היא לא שרה את השיר באיפוק אלא בכאב מופגן, וזה משרת את הטקסט, כי כולו עומד על סיטואציה של סף קריסה. המלודיה דוחפת כל הזמן כלפי מעלה, כאילו מנסה להכריח את הרגש להיפתח. העיבוד לגיטרות החשמליות נותן תחושת סערה פנימית – לא עדינות של בלדה פסנתרית, אלא דרמה שיש בה מתח, חיכוך ולחץ.

במובן הזה, העיבוד לא רק “מלווה” את המילים אלא ממחיש את המצב הנפשי: אדם שאומר “תחכי”, “אני מבטיח”, “מחר”, בזמן שהכול סביבו כבר נשמע כמו התמוטטות.

הרעיון של קליפ תת־מימי מתאים מאוד לשיר. מים הם כאן מטפורה ברורה ל חנק, ריחוק, מאמץ ליצור מגע, תנועה איטית בתוך מרחב שלא מאפשר תקשורת רגילה. הניסיון ליצור מגע עם גבר בתוך מים מנסח יפה את חוויית השיר: יש קרבה, אבל היא לא באמת מושגת. הכול נמצא בטווח נגיעה, אבל לא נתפס.

החוזקה הגדולה של השיר היא הרגש הישיר שלו. הוא לא מתחכם, אלא פוגע ישר בלב דרך ניסוחים פשוטים מאוד של חוסר אונים, אשמה ותקווה. הוא מצליח לגעת בחוויה מוכרת: להיות מול אדם שמבטיח שינוי אמיתי, אבל לא מצליח להשתנות בזמן.

“גם זה יגיע” הוא שיר על פער בלתי נסבל בין הרצון לאהוב לבין היכולת לאהוב. הוא מתאר אדם שמבין מה נדרש ממנו, יודע שהאחרת ראויה, מבטיח להשתנות אך נשאר כלוא בתוך חוסר הבשלות שלו. ברזילי מבטאת בביצוע של כאב עמוק גם את עמדת מי שחיכתה לשווא, מי ששמעה הבטחות, ומי שנשארה עם שבר ועם שביב תקווה. העוצמה של השיר נובעת מזה שהוא לא בוחר בין ייאוש לתקווה. הוא מחזיק את שניהם יחד:

נטע ברזילי גם זה יגיע בימוי – עומר טובי תסריט – נטע ברזילי ועומר טובי צילום – איתן נדל

משהו בי למטה מת

משהו בי למעלה מת להיות איתך

אם היה לי מה לתת

כל מה שהיה לי כבר היה שלך

באורות זוהרים

את רצית את הכל

מתחנן ,תחכי

עם הזמן

גם זה יגיע

אני אדם חדש מחר

אני מבטיח

אני מבטיח לך

אני אצליח

לאהוב אותך

בדיוק כמו שמגיע

כמו שמגיע לך

לא רציתי סוף כזה

אי אפשר לברוח מהצל שלך

היה לנו סיבוב יפה

יום אחד אצליח לבקש סליחה

