הסתיים עידן הבסה סבבה והננה בננה? משך שנתיים מאז ניצחה באירוויזיון, נטע ברזילי השאירה אותי די אדיש לשירים שהוציאה, לא מבין האם המוסיקה שלה היא פעלול יצירה או מבע אותנטי. הייתי צריך את השיר הזה כדי לחזור אליה. פתאום, פופ שנוגע ומגיע, גם מחלחל.

שיר על יחסים. מרגישה כמו ציפור בכלוב, יודעת שהיא יכולה לברוח, אבל לא רוצה להכאיב לו. המחשבה על שחרור נמצאת אצלה בראש, לעיתים רוצה לארוז ולברוח, האם תתחרט? שיר על פגיעות, על מאבק פנימי. "האם אני באמת אוהבת אותך?", כך היא מסיימת, כשהיא מוצפת בתחושת תמיהה-צער.

אז כן, זהו השיר הכי יוצא דופן מבין השירים שנטע ברזילי הוציאה עד היום. עולה למסלול אמצע חדש, מיד טמפו, על פסקול שמבהיר את הנרטיב שלה במנגינה ובטון שיש בו כאב. מתי שמענו נטע ברזילי מביעה כאב אמיתי? ההפקה המוסיקלית הפופ-אלקטרונית, מעניקה לה את המינון הנכון לסערת הרגשות. שומעים קול, חשים מבע פנימי. היא מתקרבת כאן לאזורים של זמרות פופ ליגת על.

קליפ: נטע מנסה להסתייע בהבעת התחושה באמצעות תיבת נגינה. "עבדנו במשך שלושה חודשים על בניית תיבת נגינה בהתאמה אישית, שהייתה מאוד קשה, זה מכשיר שיוצר בעבודת יד כבר במאה ה -16. אחד הדימויים שנתקעו לי בראש הרבה זמן – בלרינה תקועה בתוך קופסת תכשיטים, מסתובבת לנצח בלופ. בדיוק ממה שאני פוחדת להיות,קוקו זו הווידוי שלי, זה חושף צד פגיע בי, שמעולם לא נתתי לאף אחד לראות לפני כן. אני במקום שהכל קרה לי ממש מהר, ואני לא יכול שלא לפקפק…"





cuckoo/ I wanna change the channel/ But I keep losing my remote

It’s like an 80s sitcom/ I can predict your every joke/ My friends think i am lucky

But I bet that you don’t know/ That I’m not really happy

Chick flicks/ And breads sticks/ No we don’t have to say a thing

I like when you’re/ Holding my hand/ But I don’t feel nothing

Do I really love you?/ I sure really love you

I’m like a bird in a cage and I’m going cuckoo cuckoo

I know that I could escape but I don’t wanna Hurt you hurt you

Do I really love you?/ Do I really love you?

I think about the break up/ Sometimes I wanna pack my shit and run

It’s like a trip to Vegas/ Will I regret it when it’s done?

It’s like my heart is burning/ So I overdose on Tums

