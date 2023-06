מה יש לה מהצפורניים שלה? למה להתאהב בהן? אז קראתי משהו בקומוניקט שהגיע, איך משבר עיסוק בצביעת ציפורניים הוא סוג של תרפיה. אנשים מבינים בסביבתי (לא פסיכולוג) צחקו, אבל נטע ברזילי כנראה לא התכוונה להצחיק. מבחינתה זוהי מטפורה לאהבה עצמית. מאמינה בעיסוק בציפורניים כפתרון לאנשים/ נשים במשבר/ שברון לב. אשרי וטוב לה.

ברזילי היא תגלית אמיתית, פופיסטית מקצוענית מוכשרת שממשיכה להצטעצע במוסיקה שמנסה להכריז על עצמה – אני הצעקה האחרונה. מבחינה זו טקסט (באנגלית רצויה) כמו 'מותק לא אכפת לי כי אני אוהבת את הציפורניים שלי… הן עושות לי צמרמורת" הוא אמצעי, לא מטרה.

המטרה היא אלקטרוניק פופ דאנס כמוצר מהוקצע מהסוג שקורץ חזק למצעדי הבילבורד. מילים פשוטות: גם אם לא לוקחים ללב ולריאות, עדיין יש כאן פופ אקסקלוסיבי קליט, אחר, מופק לעילא. נטע ברזילי יודעת מה טוב לקריירה שלה. היו לה כמה שירים מצועצעים שלא סבלתי. כאן, מול מסר חביב ולא מחלחל, ניכרת התמקצעות סגנונית. כפופיסטית – שיר מזניק קריירה.

נטע ברזילי I Love My Nails במאי: רועי רז

I wasted my tears getting over you

I’ve been diving down deep into the blue

I’ve been diving down deep into the blue

(Aaa aaa aaa aaa)

Stupidly wasted the peak of my prime on you

You will never love me like i love you

You will never love me like i love you

Baby i don’t care cause/ I love my nails

Omg I can’t stop looking at myself

I don’t know ‘bout you/ I love my nails

Pretty hands, scratch your back

They give you chills

Koochi koochi koo/ I love my nails

So sad I’m drowning in desire I could start a fire

But you will never come for me honey

You will never come for me honey

Down where my fears and my doubts only piling up

I’m fearing feeling all alone/ Fearing feeling all alone

Baby I don’t care ‘cause/ I love my nails

Omg I can’t stop looking at myself

I don’t know bout you/ I love my nails

Pretty hands, scratch your back

They give you chills/ Koochi koochi koo

I love my nails

Thought you were the sunlight/ But now I know it’s in me

I don’t wanna love ya/ I don’t wanna love ya

Wash you out with water/ Baby/ I love my nails

I don’t wanna love you or nobody else

Koochi koochi koo/ I love my nails

