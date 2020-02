מתחילים בקליפ הנהדר, ממשיכים בקליפ הנפלא, ומסיימים בקליפ המעולה. תנו לויזואליה לחגוג ולנצח. הסרטון עמוס הג'אנק פוד צוחק על תרבות הצריכה האמריקאית בהתלהבות בלתי מרוסנת. רגע, יש גם שיר. ניסיתי להתחבר. לא הלך. הקופצנות הזו לא עובדת עלי. נטע ברזילי אמנם מנסה לשכנע שיש לה קשר מיוחד עם התוכנית "ריקי לייק", המנחה-מארחת שייצגה את הלא יוצלחות של אמריקה בתוכנית האירוח שלה, והציעה פתרונות שיעשו את החיים של האינדיווידואל מאושרים ושמחים יותר, אבל התוצאה היא יותר פעלול מוסיקלי מערבי-מזרחי מדונסס מאשר הומאז' מוזיקלי מדליק.

נטע ברזילי רוכבת על סגנון מסוים מאז Toy, זוכה האירוויזיון. רוצה להישמע ולהיראות חדשנית, אבל הגימיק מאפיל על העומק. ללא הקליפ נשארת קצביות תזזיתית צעקנית שבולעת את המסר שבטקסט (להיות אינדיבידואל שמח, להקשיב ללב שלך במקום למוסכמות חברתיות לרקוד לקצב שלך), ומה שנותר הוא ליהנות בעיקר מהקליפ הצבעוני המבולגן אך המסוגנן להפליא ברוח הויזואליות המסחרית האמריקאית של פעם.

קליפ. במאי: רועי רז, אנימציה: יוסי לגזיאל, עיצוב אומנותי: שירי גולן

I don’t need ya high heels bitch I’m higher/ Way up where they can’t touch me

See this face no I don’t look tired cause I don’t forget to hydrate

who you think I was/ when it's all/ right in front of ya/Tell me what you want

guess what / I dont give a shit/ Baby I dance to my own damn / drum

And if they don’t then they dumb dumb dumb/ Ooh she looking good

She so fire/ Who is that I see/ Moving all around/ In the mirror

Oh my god its me/ Baby I dance to my own damn drum

And if they dont then they dumb dumb dumb

I’m not gonna teach you how to bake a cake/ I don’t need your problems I’m not Ricki Lake

Diamonds on my finger but my hair is fake/ ahhhhh ahhhh

I don’t need ya high heels bitch I’m higher/ Way up where they can’t touch me

See this face no I don’t look tired cause I don’t forget to hydrate

Never overthink/ Have a drink/ Baby loosen up/ I'ma level up

Fill a cup/ make you fall in love/ baby I dance to my own damn drum

And if they dont then they dumb dumb dumb/ Baby I dance to my own damn drum

And if they dont then they dumb dumb dumb

דירוג: