נטע וינר וסמירה סרייה משלבים שני שירים בשיר אחד, ניסיון הלחמה של "מה שלומך אחות" של נעמי שמר בשיר שלהם בעברית ובערבית, שנכתב בתגובה לאירועים הטראגיים מאז ה-7 באוקטובר. את "מה שלומך אחות" כתבה והלחינה נעמי שמר כמכתב לאסירת ציון, אידה נודל, והוא יצא ב-1986 כדואט של חוה אלברשטיין וריימונד אבקסיס. הגרסה של נטע וסמירה מוסיפה פן אקטואלי לשיר בצורת "שמענא", שמדבר על חיים משותפים ברוח מגילת העצמאות – שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחי המדינה בלי הבדל דת, גזע ומין.

השיר נוגע בחלקו הדיבורי במרקם היחסים הסבוך והטעון שבין יהודים ללא יהודים, בעיקר היחסים שבין יהודים לערבים. אחווה עלולה להישמע בימים אלה של קיטוב והקצנה כאוטופיה הזויה ודחויה, ועדיין תמשיך להיות ברירת מחדל ותעודת ביטוח עתידית לחיים משותפים, כי אף אחד לא הולך מכאן. אהבת ישראל מחייבת גם תשומת ישראל למגוון ולמסוכסך, ואחווה תמשיך להיות אתגר מורכב אבל חיוני.

וינר (סיסטם עאלי לשעבר) וסרייה יצרו חיבור צנוע, פשוט ואמיתי בין המוסיקה של שמר לראפ וספוקן וורד שלהם. אמנות כזו היא חלק מהגשמת האתגר. לא נוכל להימלט ממנו, כי האפשרות האחרת אומרת שאיננו חפצי חיים. "מה שלא נולד בדמע/ הוא לא יקצר בזמר / ולא יביא מרפא".

נטע וסמירה: " בסוף אוקטובר קיבלנו טלפון עם בקשה להגיע לנצרת, להופיע מול קבוצה של מפונים ערבים ויהודים מהצפון. הם כבר בילו ימים ארוכים מחוץ לבית ושהו במלון יחד. חתיכת סיטואציה. במשך שעה בממ"ד של המלון שרנו בערבית ועברית, בכינו הרבה. גם צחקנו. התפללנו בדמעות. קשישים, ילדים, גברים נשים. רוסית, ערבית, עברית. בסוף ההופעה שאלו מתי נבוא שוב. אמרנו שמתי שרק יתנו לנו. הרגע ההוא בממ"ד הוביל לסיבוב הופעות חירומי בערים מעורבות ברחבי הארץ. מיפו, לחיפה, לירושלים לנצרת..

השיר "מה שלומך אחות" התנגן ברכב בדרכים, וגם בשיחות הטלפון הליליות שלנו. היצירה "שמענא" נבעה מאיתנו באותם ימים בדיוק כבקשה, כתפילה, ככוונה. בהבנה עמוקה שאין לנו פה קיום שלא מבוסס על חיים משותפים ושוויוניים. זה העתיד היחיד שיש לנו במקום הזה".

נטע וינר וסמירה סרייה מה שלומך אחות + שמענא

מה שלומך אחות הבוקר מה שלומך אחות?/ מזג האוויר הזה מזכיר לי נשכחות

טוב שהחלון פתוח/ יש לשמור על קור הרוח/ ועל הכוחות/ אין הרבה סיבות לשמוח

בא יותר לבכות/ אין ממש לאן לברוח/ יש עוד לחכות

יד נעלמה כונסת / גם את פירורי החסד//גם את המכות

בשעה שקשה לי לשיר/ והכל מתמוטט על ראשי / התרשי לי לזכור ולהזכיר תמיד

לי יש אותך / לך יש אותי/ לנו יש אותנו

יש דבר אחד שכבר שידוע לי על פה/ מה שלא נולד בדמע לא שווה הרבה

מה שלא נולד בדמע/ הוא לא יקצר בזמר / ולא יביא מרפא

מאדם אני לוקחתי ואליו אשוב/ וסביבי המיית הבית ולבבי קשוב

וסביבי המיית הבית / מחזיקה אותי בינתיים/ וזה מה שחשוב שמענא

שמע ישראל / שמע ישמעל/ שמעו ישראל וישמעל/ שומעים?

אנחנו חפצות חיים/ ללא הבדל גזע دين ומין

ואהבת לרעך כמוך/ רעי רואה אתה אותי

בכאביי חולשתי/ בחיי במותי/ לא שוכח כי בת אנוש אני

אלוהיך הוא אלוהי / אולי

שלח כבר את עמי/ ربّي ربَّك

שלא מתיר את דמך או את דמי

אלי אלי שמע נא קולי

אם אתה מפריד בין דמי לדם אחותי

קבל נא את כפירתי/ بكفُر بكل فِكِر حقير

החל מעכשיו ועד הנצח/ כי אלי הרחום הטוב לא מתיר

עינויים ורצח

"ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا صغيرًا ولا امرأة"/ "لا ضرر ولا ضرار"

שום דם לא מותר/ שום דם לא מותר

هادا تحريف وتزييف وإنكار

אנחנו כאן ולא הולכים לאף מקום

هادا وعد

הבטחה לא איום/ אנחנו כאן ולא הולכות לשום מקום

نحن هون/ والحلّ?/ حريّة/ عدل

