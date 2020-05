אוולין לא יודעת דבר על אהבתו. ביישן מבחוץ, לוהט מבפנים. מי ידע מה מסתתר מאחורי עיניה הירוקות. רק הוא מסוגל לפענח חיוכה המוזר… ניית'ן רוד שמע כנראה הרבה להיטי סיקסטיז – ז'אנר בלדות הפופ המתוקות-מלנכוליות, סלואיים מפעימי/ שוברי לבבות. הוא לגמרי שם.

ניית'ן אינו מעתיק, אבל יש כאן סוג של קופי-פסט של אלמנטים מהעידן ההוא שמייצר תחושת דז'ה וו. המילים הלחן הרומנטי, העיבוד מחזירים לעשור ההוא. השילוב של פסנתר, גיטרה, הקול הגבוה הנוגע בפלצט.

הביצוע הקולי אינו מלוטש מספיק, תוספת ההרמוניות הקוליות – מהוקצעת, משדרגת. מעבר הגיטרה החשמלית – אחלה. בגדול, חוזרים בכיף למסיבות שנות השישים. ימי המנקיז ועד הביץ' בויז. בני השש עשרה של אז, הסבים וסבתות של היום מוזמנים להתרפק.

Evelyn you don't know anything

About my love I tried to tell you that night

I was shy I was shy

But in my mind I poured my heart out loud

Green colored her eyes

No one knows what she hides

But I can feel it

In her whimsical smile

Evelyn you're sitting next to me

In a long bus ride we're getting close to your house

I took her hand in away she'd understand

Then it hit me hard, she started laughing out loud

Green colored her eyes

No one knows what she hides

But I can feel it

In her whimsical smile

I'm just a fool

Falling for you

While secretly you have been longings

For a women or two

Green colored her eyes

No one knows what she hides

But i can feel it

In her whimsical smile

