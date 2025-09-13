משירי האהבה לנצח. הארי נילסון, יוצר זמר אמריקני, יליד ברוקלין שהקליט אותו ב-1972, בחר באופן יוצא מהכלל שיר שלא הוא כתב. זו הייתה בלדה שנכתבה והוקלטה במקור ע"י להקת הרוק הבריטית בדפינגר (Badfinger) ב -1970 (הופיע באלבומם השני The Dice). גורלם של השניים שכתבו את השיר – פיטר האם וטום אוואנס היה טראגי. שניהם התאבדו בהפרש שש שנים זה מזה אחרי שהסתבכו בבעיות משפטיות.

נילסון סיפר, כי כששמע את השיר לראשונה, חשב שמדובר בשיר של הביטלס, ואמנם בדפינגר הזכירה את הביטלס באחדים משיריה.

נילסון הוסיף לשיר תזמורת והלך על הפקה דרמטית. הביצוע שלו היה איטי ומלנכולי יותר מאשר זה של בדפינגר. מריה קארי הקליטה את השיר הזה בגרסה שהגיעה למקום הראשון המצעד הבריטי ב-1994. גם "אייר סופליי" עשתה גרסה לשיר. השיר הגיע בביצועו של נילסון למקומות הראשונים באה"ב ובבריטניה ב-1972. זכה בגראמי ב-1973 על "ביצוע הפופ הקולי הטוב ביותר". הארי נילסון נפטר מהתקף לב ב-15 בינואר 1994, ביום שמריה קארי יצאה עם גרסת הכיסוי לשיר. הוא היה בן 53 במותו.

נילסון בלעדייך Without You

מריה קארי – Without You

בדפינגר – Without You