נילסון בלעדייך Without You

נילסון בלעדייך Without You

משירי האהבה לנצח שהוקלט במקור על ידי להקת בדפינגר

1972
4.5/5

משירי האהבה לנצח. הארי נילסון, יוצר זמר אמריקני, יליד ברוקלין שהקליט אותו ב-1972, בחר באופן יוצא מהכלל שיר שלא הוא כתב. זו הייתה בלדה שנכתבה והוקלטה במקור ע"י להקת הרוק הבריטית בדפינגר (Badfinger)  ב -1970 (הופיע באלבומם השני The Dice). גורלם של השניים שכתבו את השיר – פיטר האם וטום אוואנס היה טראגי. שניהם התאבדו בהפרש שש שנים זה מזה אחרי שהסתבכו בבעיות משפטיות.
נילסון סיפר, כי כששמע את השיר לראשונה, חשב שמדובר בשיר של הביטלס, ואמנם בדפינגר הזכירה את הביטלס באחדים משיריה.
נילסון הוסיף לשיר תזמורת והלך על הפקה דרמטית. הביצוע שלו היה איטי ומלנכולי יותר מאשר  זה של בדפינגר. מריה קארי הקליטה את השיר הזה בגרסה שהגיעה למקום הראשון המצעד הבריטי ב-1994. גם "אייר סופליי" עשתה גרסה לשיר. השיר הגיע בביצועו של נילסון למקומות הראשונים באה"ב ובבריטניה ב-1972. זכה בגראמי ב-1973 על "ביצוע הפופ הקולי הטוב ביותר".  הארי נילסון נפטר מהתקף לב ב-15 בינואר 1994, ביום שמריה קארי יצאה עם גרסת הכיסוי לשיר. הוא היה בן 53 במותו.

נילסון בלעדייך Without You

מריה קארי – Without You

בדפינגר – Without You

No, I can't forget this eveningOr your face as you were leavingBut I guess that's just the way the story goesYou always smile, but in your eyes, your sorrow showsYes, it shows
No, I can't forget tomorrowWhen I think of all my sorrowWhen I had you there, but then I let you goAnd now it's only fair that I should let you knowWhat you should know
I can't live, if living is without youI can't live, I can't give anymoreI can't live, if living is without youI can't give, I can't give anymore
Well, I can't forget this eveningOr your face as you were leavingBut I guess that's just the way the story goesYou always smile, but in your eyes, your sorrow showsYes, it shows
I can't live, if living is without youI can't live, I can't give anymoreI can't live, if living is without youI can't live, I can't give anymore
no, no, no, no wayI can't live (no, I can't live) if living is without you (no, I can't live)I can't live, I can't give anymoreI can't live (no, I can't live, no, I can't live)

נילסון פייסבוק

share
Like

2 אהבו את זה

share
Like

2 אהבו את זה

גלריית תמונות

שיתוף הפוסט

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הכתבות המומלצות

המשך קריאה לפי סגנונות

כתבות נוספות
ביקורות נוספות
והפתעות נוספות
רק בניוזלטר שלנו

הצהרת נגישות

כל הזכויות באתר שמורות ליוסי חרסונסקי

website: Custom-Sites.com

רגע לפני יציאה - הכתבות המומלצות שלנו:

דילוג לתוכן