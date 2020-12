הרעיון של אמנים לבצע מחדש את שיריהם עם תזמורת אינו חדש, לעתים קרובות נעשה שימוש ברצועות הווקליות המקוריות בחיבור לתזמורות. ניל דיימונד לא עשה זאת עם האלבום הזה, הוא הקליט שירה חדשה וברוב המקרים עיבודים חדשים ללהיטיו. הסימפונית של לונדון הוסיפה אז את חלקה לרצועות שהוקלטו לאחרונה.

זה אמור להיות שילוב נהדר אולם אינו מושלם ברבים מהשירים. חלק מהשירים הואטו לעומת המקור. חלקם – הם רק ניל והתזמורת ללא שירת רקע, כך שיש תחושה שמשהו כאן לא גמור מבחינת ההפקה. הסימפונית הוקלטה כל כך חזק שהיא מאפילה לעיתים על דיימונד או כמו שתי ישויות נפרדות שחוברו יחד אבל אינן נשמעות יחד. .

המחצית השנייה ( מ – Holy Holy) של האלבום טובה יותר מהמחצית הראשונה הם הרצועות הטובות ביותר כאן כי שומעים בהן גם קולות רקע, גיטרה ותופים בנוסף לתזמורת.

אחת האכזבות הגדולות באלבום היא "אמריקה". הקלטת המקור נבנית אט אט לקרשנדו מסעיר, כאן השיר אף פעם לא ממריא באמת.

בסך הכל זה אלבום לא רע, אבל הוא יכול היה להיות טוב יותר. הקול של ניל נשמע במיטבו, התזמורת נשמעת נהדר, חבל שיש ניתוק בין השניים במחצית האלבום.



Neil Diamond – Sweet Caroline





ניל דיימונד Classic Diamonds השירים

Beautiful Noise

Hello Again

I Am…I Said

I’m A Believer

Song Sung Blue

September Morn

America

Holly Holy

You Don’t Bring Me Flowers

Play Me

Love On The Rocks

Heartlight

I’ve Been This Way Before

Sweet Caroline

האוסף האולטימטיבי של ניל דיימונד

האתר של ניל דיימונד