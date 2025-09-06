ניל יאנג פרסם רשמית את שיר ​​המחאה החדש נגד טראמפ "Big Crime". השיר, שתוקף ישירות את ממשל טראמפ, שודר לראשונה עם להקתו The Chrome Hearts באולם הנטינגטון בנק בשיקגו בשבוע שעבר.

יאנג גם פרסם את מילות השיר באתר ארכיון ניל יאנג שלו, יחד עם אודיו מלא של השיר. "לא עוד נהדר שוב / יש פשע גדול בוושינגטון בבית הלבן", הוא שר. "לא צריך חוקים פשיסטיים / לא רוצה בתי ספר פשיסטיים / לא רוצה חיילים ברחובות שלנו / יש פשע גדול בוושינגטון בבית הלבן".

נראה כי השיר נוצר בהשראת הכרזתו האחרונה של טראמפ על "מצב חירום בתחום הפשע" בוושינגטון הבירה. הוא העביר את משטרת המחוז לשליטה פדרלית ופרס כ-800 חיילים מהמשמר הלאומי, כמו גם סוכני FBI ו-ICE, לאזור בחודש שעבר.



יאנג הוא מבקר ותיק של נשיא ארה"ב הנוכחי. מוקדם יותר השנה הוא כתב כי "הבחור הזה יצא משליטה" ו"אנחנו צריכים נשיא אמיתי".

יש לו גם היסטוריה ארוכה של כתיבת שירי מחאה, כולל לאחרונה עם השירים 'Let's Roll Again' ו-'If You're A Fascist, Get A Tesla', שניהם ביקורת ישירה על אילון מאסק ועל מעמד המיליארדרים. הוא גם הופיע בעצרת Fighting Oligarchy שאורגנה על ידי ברני סנדרס ואלכסנדריה אוקסיו-קורטז השנה, והגן בפומבי על ברוס ספרינגסטין במהלך הסכסוך שלו עם טראמפ.

יאנג גם הביע בעבר דאגה מכך שלא יורשה לו להופיע בסיבוב ההופעות הנוכחי שלו בארה"ב עקב הערותיו על הנשיא, אותו ציין כי היה מעריץ של המוזיקה שלו "במשך עשרות שנים".

