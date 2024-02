האהבה לא מתה אחרי כל השנים. היא חיה לאורו המלא של ירח קציר. זה הזמן לצאת להרגיש את הלילה, לחוש מחדש את האהבה.

שיר מתוך האלבום שנושא אותן שם – Harvest Moon שיצא ב-1992, מעין המשך לא רשמי לאלבום Harvest שיצא ב-1972. האלבום הגיע לזהב ופלטינה ב-1993 ולמולטי פלטינה ב-1997.

הירח מככב בשירים של ניל יאנג. מישהו ספר 28 פעמים לילה בשירים שלו. רצוי שיהיה ירח מלא. בראיון שיאנג נתן ב-2005 הוא אמר: "לפני שהייתה דת, היה ירח. עובדי אלילים עבדו אותו. אינדיאנים האמינו בו. הירח הוא הדת שלי. אני לא צריך לעשות משהו, אין לי ספר שאני צריך לקרוא בו. אומרים שיש מסוכן לעבוד באורו של ירח מלא, אבל הוא נפלא לרוקנרול".

באלבום יאנג מתאחד מחדש עם ה – Stray Gators, ההרכב שניגן באלבום Harvest של 1972, הצליל הוא אקוסטי ייחודי עם pedal steel והרמוניות לוטפות, שתאמו את כתיבתו ה"רומנטית" של יאנג באלבום הזה, את הקו הפולקלוריסטי. באלבום מבצע יאנג שירים הממשיכים את מחויבותו לנושאי הסביבה. כמו ב- War of Man או ב – Natural Beauty, הכולל קולות מיערות הגשם בברזיל.

Come a little bit closer/ Hear what I have to say/ Just like children sleepin'/ We could dream this night away.

But there's a full moon risin'/ Let's go dancin' in the light/ We know where the music's playin'/ Let's go out and feel the night.

Because I'm still in love with you/ I want to see you dance again/ Because I'm still in love with you/ On this harvest moon

When we were strangers/ I watched you from afar/ When we were lovers/ I loved you with all my heart

But now it's gettin' late/ And the moon is climbin' high/ I want to celebrate/ See it shinin' in your eye

Because I'm still in love with you/ I want to see you dance again/ Because I'm still in love with you/ On this harvest moon.

ניל יאנג Harvest Moon