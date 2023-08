ניל סדקה המובחרים

תמיד מתאהבים מחדש בפול אנקה. אין שום סיבה שניל סדקה, "יריבו" משכבר הימים יקופח. עברתי על 43 שירים. יש סיבה. כובש הלבבות היום? לא משהו מובן מאליו כשאתה בן 71, אבל למה לא לתת צ'אנס לקראת נוקיה.

למעלה מחמישים שנות קריירה נפגשים בארבעים ושלושה שירים (דיסק כפול) של סינגר וסונגרייטר. פופ איידול שנות השישים, סופט רוקר שנות השבעים. לא סתם הוא קורא לאלבום "ההצגה נמשכת". זה אומר שיגיעו לא רק להיטי הענק אלא שירים חדשים יחסית שלא ממש התפרסמו בגדול.

ניל סדקה זה קודם – "הו קארול" (שיר שכתב לאהובת נעוריו – הזמרת קארול קינג), "הפי ברסדיי סוויט סיקסטין", Calender Girl, Laughter in the Rain (בשתי גרסאות – אחת בדואט עם בתו דארה), – Stairway To Heaven שום קשר ללד זפלין. וגם Breaking Up Is Hard To Do. ,Little Devil (שתי גרסאות)

האוסף מכיל גם הרבה פחות מוכרים וגם חדשים שמופיעים בדיסק הראשון. הקלטות מ-השבעים מהתשעים, דואטים עם בתו לארה (כיום בת 47), שירי רגש גדולים כמו Solitaire שהוא אחד השירים שזכה לקאברים בתוכנית "כוכב נולד" בארה"ב. וגם You Walk Away בליווי יפה של פסנתר וקלידים חשמליים. סדקה בולט כאן בקולו הבוגר והבשל כמו בשיר הנ"ל.

מעניין מאוד השילוב , ובשתי גרסאות של Breaking Up Is Hard To Do אחת איטית ואחת מהירה (ראה דגימה למטה, שירים מס. 7 ומס. 8 בדיסק השני) – השוואה מרתקת בפני עצמה. הדיסק מציג שני כותבי מילים מרכזיים – הארוורד גרינפילד הבולט בשירי העבר שלו שנפטר ב-1986 ופיל קודי – שחבר לסדקה כשהוא עבר עם משפחתו (אשתו לבה, בתו דארה, בנו מארק) להתגורר בבריטניה, קודי כתב לסדקה שיר כמו Bad Blood שהצליח לשהות בפסגת המצעד שבועיים כאן השיר מופיע בדרסת דואט עם אלטון ג'ון, למרות שג'ון לא קיבל קרדיט על זה. סדקה בעת כתיבת שורות אלו כבן 70, והרבה שירים כאן עדיין מעוררים ריגושים, אם כי בשורה התחתונה – הייתי מסתפק בעריכה של שני הדיסקים ל-20 השירים החזקים שלו. בשורה היותר תחתונה – מעורר געגועים והתרגשות מאליל פופ שהיה חלק מתמונת הנוף של נעורינו הנצחיים.

ניל סדקה You Mean Everything To Me (1968)

Neil Sedaka – Breaking Up Is Hard To Do (From "The Show Goes On")

Neil Sedaka – Is This The The Way To Amarillo (From Live At the Royal Albert Hall)

Neil Sedaka – Breaking Up Is Hard To Do (From "The Show Goes On")

Neil Sedaka performs Solitaire LIve

Neil Sedaka – Happy Birthday Sweet Sixteen (From "The Show Goes On")