נימרוד שיקלר חלומות

“חלומות” הוא שיר על אדם שנשבר, אך מסרב לוותר על האפשרות להתרגש. הוא מחפש דרך חדשה דרך הזיכרון של הילד שבתוכו, ומתוך ההבנה שהדרך אל עצמך עוברת דרך השברים, דרך הפרפרים, דרך היכולת להרגיש שוב.

נמרוד שיקלר שר בלדת פופ המשלבת בין פגיעוּת אישית לבין תחושת התחדשות. השיר כתוב בטון אינטימי, מושר בגובה רגשי ( קול גבוה, חשוף), ומציג מסע פנימי של אדם שמנסה להתחיל מחדש ולחזור אל עצמו אחרי תקופה של שבירה או אובדן כיוון.

השיר נע סביב שני קווי זמן:ההווה — אדם בוגר שמנסה "לאסוף שברים" והעבר – הילד שבתוכו, זה שחלם, האמין וראה קסם בעולם.

“שוב מהתחלה / אני מרגיש הכל / קם מעפר מתעקש לגדול / אולי אני עוד יכול?" שיקלר מנסח את לב הנושא – ההתעקשות לא לוותר על התחושה, על הגדילה, גם אחרי כישלון או נפילה.

זו כמעט הצהרת אמונה: היכולת להרגיש, גם כשהלב נשחק, היא הוכחה שאתה עדיין חי

"אני אוסף שברים / נולד מחדש יש בי פרפרים / מה הם לי מבשרים?” השברים מסמלים את העבר – הטעויות, הפגיעות, הפירוק. אבל הפרפרים (בבטן, או כסמל לטרנספורמציה) מבשרים על שינוי, לידה מחדש.

השאלה “מה הם לי מבשרים?” מעידה על חוסר ודאות: האם זו תקווה אמיתית או רק רגע חולף של התרגשות לפני אכזבה נוספת? הקו הזה של ספק מול אמונה מלווה את השיר כולו.

“חלונות נפתחים בעיניים” – אחד הדימויים היפים בשיר. העיניים הן הרי חלונות לנפש, וכשהן “נפתחות” — זהו רגע של מודעות, ראייה מחודשת של העולם. “בלילות זוהרים בינתיים” – הלילות, שבדרך כלל מסמלים חושך, הופכים כאן לזמן של הארה, של חלום. זו כמעט אמירה אופטימית: גם כשהכול חשוך, יש עדיין אור בינתיים.

השיר לא מתאר רק תקווה אלא גם פיתוי של בריחה – רצון לעזוב, להיעלם, לא להתמודד' אבל בניגוד לשירי ייאוש, כאן הבריחה היא חולפת; היא חלק מתהליך הנפש שמבקש למצוא דרך חדשה מבלי לוותר על עצמו.

הדובר פונה לעצמו, לילד שהוא היהה: “קסם ישן מרגיש שהייתי כאן / כשעוד היה לי חלום ישן / פעם כשהייתי קטן.” הרצון להיזכר בקסם, באמונה התמימה, בתחושת היכולת להרגיש באמת. זה רגע של פיוס פנימי, לא געגוע נוסטלגי בלבד, אלא חיפוש אחר הלב הפועם שבילדות.

זוהי בלדת פופ רכה ונושמת ביט מתון, הפקה עדינה שמתמקדת בקול הגבוה של שיקלר, שמוביל את הרגש – לא כוחני, אלא שברירי. הסיום — “שוב. מהתחלה.” (חזרה למעגל, אך מתוך מודעות חדשה.) מעובד יפהפה לכלי מיתר קלאסיים, שמעצימים את הדרמה האישית של המאבק בין כאב לתקווה.

נימרוד שיקלר חלומות

שוב מהתחלה

אני מרגיש הכל.

קם מעפר מתעקש לגדול

אולי אני עוד יכול?

מהתחלה!

אני אוסף שברים

נולד מחדש יש בי פרפרים

מה הם לי מבשרים?

חלונות נפתחים בעיניים.

בלילות זוהרים בינתיים.

חלומות

שוב רציתי לברוח

לעזוב את הכול.

היי!

תגיד מי אתה?

מה שבוער בך.

מה הדבר שעוצר אותך?

תן את מה שבך.

קסם ישן מרגיש שהייתי כאן.

כשעוד היה לי חלום ישן

פעם כשהייתי קטן.

חלונות נפתחים בעיניים.

בלילות זוהרים בינתיים.

חלומות שוב רציתי לברוח

לעזוב את הכול.

שוב.

מהתחלה.

