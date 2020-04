ציפורים עפות גבוה, שמש בשמיים, רוחות נושבות, שחר חדש, יום חדש, חיים חדשים, והתחושה הזו שזה קורה. שהחופש הוא לצידך. שיר החופש האולטימטיבי של נינה סימון. היא לא כתבה את השיר הזה, אבל היא הפכה אותו לשלה. השיר נכתב ע"י Anthony Newley ו – Leslie Bricusse למחזמר The Roar Of The Greasepaint, שהועלה בברודוויי. הביצוע במחזמר היה של השחקן גילברט פרייס, אבל הגרסה של סימון תעמוד לנצח, למעשה היא מהביצועים היותר האלמותיים שלה.

אחת הגרסאות הכיסוי הבולטות של השיר היא של להקת מיוז Muse משנת 2001 באלבומה Origin Of Symmetry. עיתון המוסיקה "ניו מיוסיקל אקספרס" הכתיר אותה כגרסת הכיסוי הטובה ביותר בכל הזמנים. הרכבים אחרים שהוציאו קאברים לשיר – Pussycat Dolls, מייקל בובלה, טראפיק, Eels, לורן היל. מרי ג'יי בליג' השתמשה בביצוע של נינה סימון כדגימה לאלבומה The Breakthrough. ג'יי-זי וקניה ווסט עשו שימוש בשיר לצורך השיר המשותף שלהן – New Day מהאלבום Watch the Throne.

*** וגם משהו מזמרת ישראלית מבטיחה: גרסתה של נוי ארז מעניקה לשיר אינטרפרטציית עומק בביצוע "גוספלי" בעיבוד העשיר והעוצמתי של רעות יהודאי. מלבישה את השיר בלבוש שלה, מייצרת סיפור משלה.

Birds flying high you know how I feel

Sun in the sky you know how I feel

Breeze driftin' on by you know how I feel.

It's a new dawn

It's a new day

It's a new life for me yeah

It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me

ouh

And I'm feeling good

Fish in the sea you know how I feel

River running free you know how I feel

Blossom on the tree you know how I feel

It's a new dawn

It's a new day

It's a new life

For me

And I'm feeling good

Dragonfly out in the sun you know what I mean, don't you know

Butterflies all havin' fun you know what I mean

Sleep in peace when day is done that's what I mean

And this old world is a new world

And a bold world for me

Stars when you shine you know how I feel

Scent of the pine you know how I feel

Oh freedom is mine

And I know how I feel

It's a new dawn

It's a new day

It's a new life

For me

And I'm feeling good

Writer/s: LESLIE BRICUSSE, ANTHONY NEWLEY

וידיאו: Feeling Good בביצוע Muse

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: