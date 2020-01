את אהובי לא מעניינות הופעות, לא בגדים. הוא רוצה אותי… ליז טיילור אינה הסגנון שלו, אפילו את חיוכה של לנה טרנר הוא לא יכול לראות… "אהובי דואג רק לי", שיר הג'אז ששרה נינה סימון ב-1958 נכתב על ידי וולטר דונלדסון (מוסיקה) וגאס קאהן (מילים) לקראת העיבוד הקולנועי משנת 1930 לקומדיה המוזיקלית Whoopee! שם בוצע לראשונה על ידי אדי קנטור.

זהו אחד השירים הפופולרים והמזוהים ביותר עם הזמרת והפסנתרנית האמריקנית נינה סימון. הוא הגיע בזמנו (1958) למקום ה – 82 במצעד הבריטי, להיט מינורי עבור נינה סימון שנכלל באלבום הבכורה שלה, "Little Girl Blue".אך בהמשך החייה את הקריירה וזכה להכרה מחודשת כאשר הפך לשיר פרסומת לבושם שאנל 5 בשנת 1987. תוצאת ההוצאה המחודשת של השיר – מקום חמישי בבריטניה בשנת 1987.

סימון, שתמיד ניהלה מערכת יחסים נמרצת עם חברות תקליטים, הייתה עסוקה מכדי ליהנות מהפופולריות החדשה שלה. היא טענה שא קיבלה שום תמלוגים מהפרסומת הטלוויזיונית הפופולרית. על פי נמגזין המוסיקה הבריטי NME, היא אמרה על המשא ומתן בשנת 1987: "הם הלכו מאחורי הגב שלי וגנבו אחד מהשני כאילו הייתי עבד. הם לקחו אותי ומכרו אותי מחברת תקליטים אחת לשנייה מכיוון שהם לא יכלו להתמודד איתי בגלוי ! "

בעקבות ההצלחה המחודשת של השיר, חברת ההפקות הבריטית Aardman Animations הפיקה במהלך 1987 וידאו קליפ לשיר בטכניקת סטופ מושן בבימויו של פיטר לורד.





My baby don't care for shows

My baby don't care for clothes

My baby just cares for me

My baby don't care for cars and races

My baby don't care for high-tone places

Liz Taylor is not his style

And even Lana Turner's smile

Is somethin' he can't see

My baby don't care who knows

My baby just cares for me

Baby, my baby don't care for shows

And he don't even care for clothes

He cares for me

My baby don't care

For cars and races

Baby don't care for

He don't care for high-tone places

Liz Taylor is not his style

And even Liberace's smile

Is something he can't see

Is something he can't see

I wonder what's wrong with baby

My baby just cares for

My baby just cares for

My baby just cares for me

Writer/s: Gus Kahn, Walter Donaldson

