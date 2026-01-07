זה שיר שמבקש לא לצעוק כאב – אלא להודות בו בכאב "לא ידעתי שככה הכאב מדבר/ אולי יכולתי יותר/ אולי יכולתי יותר/ אולי יכולתי יותר". נינט שרה באזור גבוה יחסית, אבל בלי כוחנות, בלי “שואו”, עם תחושת ריחוף שברירי. זה קול שנשמע כאילו הוא מחזיק את עצמו רגע לפני בכי.

המנגינה יושבת על מידטמפו יציב, לא איטי מדי ולא מתפרץ – קצב של הליכה פנימית. הפתיחה באווירה שמימית כרקע אטרקטיבי. הגיטרה האקוסטית היא השלד – פריטה רכה, כמעט מחזורית, אליה מצטרפים כלי מיתר קלאסיים בעיבוד מאוד מדוד. המיתרים לא מובילים – הם מגיבים לנשימה של הקול.

במהלך השיר יש שינוי ברור: מהתבוננות מאופקת אל פתיחות רגשית גלויה, אבל זו אינה מלודרמה של הגזמה.

זו מלודרמה של הרשאה – “מותר גם לי להישבר” הרגע הזה הוא לב השיר. לא התפרקות – אלא הסכמה. הלילה חוזר שוב ושוב, הוא לא פחד – אלא זמן שבו אין הסחות דעת והלב מדבר.

הבית השני משנה את מרכז הכובד: “אמא התעוררתי אפשר לישון איתך גם היום?”. זוהי שורה פשוטה, כמעט יומיומית,, אבל היא מטעינה את השיר במשמעות חדשה – הפער בין להיות חזקה בשביל מישהו אחר – לבין להיות שבירה לעצמך. השיר עובר מכאב אישי לכאב שנמצא בתוך תפקיד.

“אולי יכולתי יותר” הוא משפט לא דרמטי, לא מאשים, אבל מכרסם. החזרתיות שלו לא יוצרת קתרזיס, אלא לולאה מחשבתית. זו אינה שאלה שנענית, אלא מחשבה שלא מרפה.

החוזק הגדול של השיר הוא בכנות של המילים. הדימויים נשארים כלליים יחסית (שקט, לילה, נשימה), אין רגע חד אחד שממש “חותך” זה שיר שמעדיף: הזדהות רחבה על פני פרטים. זה מה שהופך אותו לנגיש. מצד שני הוא נשאר באזור הבטוח של בלדות רגשיות. הביצוע של נינט נע בין איפוק לשבירה – בהבעת חמלה עצמית שמגיעה מאוחר. לא צעקה, לא וידוי דרמטי, אלא נשימה עמוקה בלילה, כשכולם ישנים, והאמת סוף סוף מדברת.

נינט טייב אולי יכולתי יותר

נינט טייב עם דודו טסה אולי יכולתי יותר צילום: טוני פיין

בלילות זה עולה

עם השקט הזה

פנסים נדלקים וכבים

הנשימה כבדה לי

יודעת שצריך כבר לחזור

האיפור כבר ירד

ודמעה מהצד

משחקת איתי מחבואים

נשימה כבדה לי

שמישהו ידליק את האור

כמעט בוכה

קשה לשחרר

רק עוד רגע אחד

עד שאסכים לוותר

מותר גם לי

להישבר

לא ידעתי שככה הכאב מדבר

אולי יכולתי יותר

אולי יכולתי יותר

אולי יכולתי יותר

בלילות מקשיבה

לקולות צעדים קטנטנים

מתקרבים למיטה

׳אמא התעוררתי

אפשר לישון איתך גם היום?׳

כשהבוקר עולה

עם השקט הזה

ציפורים מפזרות מנגינה

שמש מאירה לי

זוכרת שהצל בא מאור

כמעט בוכה

קשה לשחרר

רק עוד רגע אחד

עד שאסכים לוותר

מותר גם לי

להישבר

לא ידעתי שככה הכאב מדבר

אולי יכולתי יותר

אולי יכולתי יותר

אולי יכולתי יותר

