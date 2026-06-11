"אני נינה" אינו רק אוסף של שירים, אלא מסמך אמנותי אמיץ. הוא מייצג את הפיכתה של נינט טייב מאמנית תחת זכוכית מגדלת ציבורית לאמנית השולטת בנרטיב של עצמה.