"אני נינה" של נינט טייב מהווה צומת דרכים מכונן בקריירה של אחת הזמרות-יוצרות הבולטות בישראל. הטקסטים של שירי האלבום מתארים תהליך של פירוק והרכבה מחדש, שבו נינט מתרחקת מהדימוי הציבורי הישן שלה ומגדירה את זהותה מחדש כאמנית חופשיה, בוגרת, רוקיסטית ובלתי מתפשרת. לאורך האלבום, היא משחקת בזהויות, מפרקת ז'אנרים מוזיקליים ומעגנת את יצירתה במסרים של עוצמה נשית, עצמאות נפשית והתפכחות.
השיר "כחול לבן" שפותח את האלבום, משמש כמפתח להבנת הגישה הכללית של נינט באלבום. זהו קולאז' מוזיקלי שובר מוסכמות המשלב פופ, ראפ ורוק, ומציג מודעות עצמית גבוהה. נינט משתמשת בשיר כבמה לדיאלוג עם הקהל ועם דמותה הציבורית: היא קורצת לעברה כ"זמרת הדרמטית" מ"ים של דמעות" רק כדי להצהיר שהיא כבר לא שם. היא מציירת קריקטורה חמה וצינית של הישראליות, ודרך הומור ושבירת ציפיות, היא מעידה על בחירתה להציג את עצמה בתנאים שלה, ללא ניסיון לרצות או להתאים לתבניות רדיופוניות קלאסיות.
חלק ניכר מהאלבום מוקדש למערכות יחסים, פרידות וההתפכחות שבאה בעקבותיהן. נינט נעה בין עמדת הקורבן לבין השתלטות מחודשת על גורלה.
ב"בינתיים לך איתה" ו"ח'ת ושתיים" היא מתארת את הכאב שבפרידה תוך הבנה שהיא מסוגלת להמשיך הלאה. בעוד המוזיקה מעצימה את הדרמה, הטקסט מציג את השחרור מהמשולש הרומנטי ההרסני. השיר "ח'ת ושתיים" מדגים זאת במיוחד: נינט לא מתכחשת לאהבה שהייתה, אך חותכת אותה בנחישות, פורסת ידיים לשמיים וממשיכה קדימה.
ב"הביתה" השיר מגיע לנקודת רתיחה . הגיטרות האגרסיביות והעיבוד התעשייתי מתרגמים את הפגיעות והניצול הרגשי לכדי כוח שנועד להוציא אותה ממערכת יחסים מוחקת. "הביתה" אינו מקום גיאוגרפי, אלא חזרה לעצמאות ואמת פנימית.
האלבום רווי בשירי העצמה אישית, שבהם נינט מנכסת מחדש מונחים טעונים ומציבה גבולות מול העולם. ב"כפרה" היא מפרקת את המילה הטעונה מהמשמעות המרצה שלה, וטוענת אותה במשמעות פמיניסטית של הגדרה עצמית. השיר מציב גבולות מתוך עוצמה שקטה ומפוכחת.
"סומכת על הדרך" – שיר רוק אנרגטי המציג את תפיסת עולמה המגובשת של נינט. היא מצהירה כי הערך העצמי שלה אינו תלוי ב"מלך" או באישורים חיצוניים, אלא בנאמנות לדרך שבה היא בוחרת ללכת.
"להיות טובה" (עם דנה איבגי) הוא שירהעצמה המדגיש את הניסיון לאזן בין היצרים הפראיים לשאיפה לצמוח, מתוך קבלה של ה"טירוף" הפנימי כחלק בלתי נפרד מהתהליך.
לצד הרוק הבועט, האלבום כולל רגעים של התכנסות, שבריריות וכנות עמוקה. "בום" מסמן שלב של החלמה. השימוש בפילטרים קוליים מרחיק אותה מהדימוי של הדיווה וקרב אותה לאינטימיות של Indie-Rock. הסיום מדגיש את התובנה הבוגרת שיש לתת לפצעים זמן להגליד.
"I Used" – שיר באנגלית מאפשר לנינט להביט על הכאב ממרחק בטוח יותר. זוהי גמילה רגשית מתלות באישורים חיצוניים, המוכיחה כי עוצמתה אינה זקוקה לצעקות כדי להישמע.
"אולי יכולתי יותר": מדגים את היכולת שלה להודות בפגיעות מבלי להפוך אותה למלודרמה מוגזמת. השיר נע בין איפוק לשבירה, ומעלה שאלות קיומיות על התפקידים שאנו לוקחים על עצמנו בחיינו.
"סירת מפרש" – רגע נעלה מבחינה מוסיקלית המסיים את האלבום, שבו נינט מגלה את כוחה הפנימי. מה שנתפס כסירה שברירית מתגלה ככוח פראי וחזק, המסוגל לנווט בכל מצב.
"אני נינה" אינו רק אוסף של שירים, אלא מסמך אמנותי אמיץ. הוא מייצג את הפיכתה של נינט טייב מאמנית תחת זכוכית מגדלת ציבורית לאמנית השולטת בנרטיב של עצמה. הבחירה המוזיקלית – המערבבת רוק גיטרות כועס עם רגעים אקוסטיים וחשופים – משרתת באופן מושלם טקסטים שעוסקים בהחלמה, גילוי עצמי וריבונות נשית. זוהי יצירה שמסרבת להיות "יפה" במובן המקובל, ומעדיפה להיות חופשית, אותנטית ומורכבת.
נינט טייב אני נינה – "אולי יכולתי יותר" עם דודו טסה.