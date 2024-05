Reborn נולד לפני ה-7 באוקטובר, אבל הוא שובץ בסיומו של הסרט התיעודי "זעקה ואז שתיקה" ("Screams Before Silence") שנינט טייב כתבה לאלבומה העתידי. הסרט שמוקרן ביוטיוב העוסק בפשעים המיניים שביצעו מחבלי החמאס. זהו אחד השירים החזקים ששמעתי מנינט באנגלית. הדוברת נמצאת במצוקה נפשית, לא יכולת לתפקד אבל מבקשת לא לעזור לה. טוענת שהיא מסוגלת להתמודד עם הפחד. בדרכה שלה תוך כדי התמודדות – מבקשת להיוולד מחדש. לשיטתה-אמונתה, ככל שהמצב מחמיר – מגיע גם הזמן לפרוץ, למצוא גאולה בהתחלה חדשה. לכל אחד יש הכוכב שלו שינצנץ, והיא ממתינה לסימן.

השיר כתוב לתלפיות, פשוט, מחורז היטב, אמת חיים צרופה. המוסיקה משדרת את האמת הזו מתוך תוגתה. מנגינה וטון שהם פסקול נפשי מדויק. קו פולק אפלולי עטוף בצלילי אווירה שתוחמים את השירה במצב רוחה של המספרת-שרה. צריך להאמין ששיר כזה יפתח איזשהו אור בקצה מנהרת האופל לנפשות הדוויות שחוו את אסון השבת השחורה, שהבקשה להיוולד מחדש לא תישאר רק בגדר היפותזה.

צילום עטיפה: שי פרנקו

נינט טייב Reborn

When I’m scared of myself

I can’t make a sound

And if I’m trying to talk

My head meets the ground

I'm laying right there

Chained and unarmed

No don’t try to save me

I can handle fear

And if you try to save me

I would disappear

let it all be

I can handle fear

I wanna be reborn

I wanna be reborn

When it’s getting darker

It’s my time to shine

Like a star in the sky

Yours is just like mine

We’re lying right there

Waiting for a sign

No don’t try to save me

Because I can handle fear

Waterfalls around me

This time it’s not my tears

let it all be

Now it’s getting clear

I wanna be reborn

I wanna be reborn

