השיר “כחול לבן” של נינט טייב הוא אחד השירים הפחות שגרתיים בפופ הישראלי – מין קולאז’ מוזיקלי שמערב הומור, נוסטלגיה, ביקורת תרבותית והצהרה אישית. זה שיר שלא מנסה להיות “יפה” במובן הקלאסי, אלא לשחק עם זהויות וסגנונות.

הדבר הכי בולט כאן הוא השבירה המתמדת של הציפיות: פתיחה: פופ איטי, כמעט נאיבי, מעבר לראפ הומוריסטי (“תקשיבי נינה…”), שזירת "ים של דמעות", כניסה של גיטרות רוק, חזרה לפזמון עממי־קליל. זה לא שיר ליניארי.

זה שיר שמחליף “זהויות” תוך כדי.

הפזמון: “מפצחת גרעינים שחורים / כחול לבן” מצייר תמונה מאוד ישראלית (גרעינים, שמש, רוח, מנגל, ים), אבל זה לא תיאור תמים – זו קריקטורה חמה של הישראליות.

הראפ מיצר הומור ואירוניה. הקטע:“תקשיבי נינה… אני גר בבנימינה…” הוא כמעט מערכון בהשתתפות דמות גברית קצת מגוחכת בפלרטוט עממי, שפה יומיומית (“ינעל דינק”). זה רגע שמפרק את הרומנטיקה ומכניס ציניות ומודעות עצמית.

נינט משחקת עם הדימוי שלה – הרפרנס ל"ים של דמעות" הוא לא סתם נוסטלגיה זה משחק עם הדימוי הישן של נינט כזמרת דרמטית מול הזהות החדשה שלה כאמנית יותר חופשית, רוקיסטית/ השורה: “נשבע שאף מילה על ים של דמעות” היא כמעט קריצה לקהל – “אני כבר לא שם”.

מתחת להומור יש כמה רעיונות: זהות ישראלית – בין פשטות לעומק, בין קלישאה לאותנטיות, דימוי ציבורי – איך רואים את נינט, ואיך היא בוחרת להציג את עצמה

השיר מפרק ז’אנרים – פופ-ראפ- רוק – כולם מתערבבים בכוונה. כניסת הגיטרות שוברת את הקלילות מכניסה מעט עומק ואנרגיה/ זה רגע שבו השיר מפסיק להיות רק הומור והופך הצהרה מוזיקלית.

השיר עלול להרגיש מבולגן, לא “זורם” למי שמחפש שיר אחיד, פחות יעבוד כלהיט רדיו קלאסי. מצד שני: יש כאן יצירתיות בשבירת מבנה קלאסי, בהומור מודע לעצמו כמו גם באמירה אישית על זהות ודימוי.

נינט לא מנסה לרגש בצורה ישירה, אלא לגרום לך לחשוב, לחייך ולהרים גבה בשיר שמרגיש אותנטי, חופשי ואמיץ.

צילום: שי פרנקו

נינט כחול לבן במאי: אופיר פרץ מפיקים: תום רענן, יהונתן חבר צלם: יונתן קובץ׳, ארט: דולה אדיר

מפצחת גרעינים שחורים

כחול לבן

והרוח איתי והשמש גם

כמה טוב לחיות

אני מודה בקול רם

תקשיבי נינה

הבנתי שאת זמינה

אני גר בבנימינה

התגרשתי לא מזמן

נינה יש לי אחלה של קבינה

בואי סיבוב אני אראה לך את הנוף מהמרפסת

נינה נינה אין עלייך נינה

אין עלייך את וואו את וואו

נינה אם רק תשברי ימינה

תחזרי ינעל דינק

את מפצחת גרעינים שחורים

כחול לבן

והרוח איתי והשמש גם

כמה טוב לחיות

אני מודה בקול

בואי בואי צ'שמעי אני כתבתי עלייך שיר

אני ואת הולכים לאט אל השקיעה

ואת זורחת כמו המים ויפה כמו השמיים

ואני עושה לך מנגל על החוף (אני צמחונית)

יש הרבה דגים בים שם אחד פה על האש

נעשה קידוש נדליק נרות נעשה לך אחלה של חלות

נשים תקליט נשבע שאף מילה על ים של דמעות בשתי עיניי

מה את'ומרת נינה

מה את'ומרת נינה

מפצחת גרעינים שחורים

כחול לבן

והרוח איתי והשמש גם

מתחילה את הכול

מהתחלה

כמה טוב לחיות

כמה טוב לחיות

כמה טוב לחיות

אני מודה בקול

