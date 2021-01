ניקול פיטרסון, בתו של רוני פיטרסון היוצר וגיטריסט הבלוז-רוק הנפלא, שעזב אותנו לפני כשנה וחצי ללא עת, שרה מתהומות ליבה: "אבל ראיתי אותך וידעתי / שאנחנו הופכים אחד את השני מאדום לכחול/ תן לי להחזיק את ידך רק פעם נוספת / תן לי לראות איתך איך הפרחים פורחים". המילים מקבלות עומק בקול שנע מאלט "פנימי" לסופרן אקספרסיבי – במוסיקה מלודית להפליא. השינויים במנעד מגיעים ממקומות שמתחת למיתרים. העיבוד מבליט סולו גיטרה יפהפה שמוסיף נדבך אפקטיבי לבלדה האמוציונאלית.

השירה של ניקול היא כאב אישי אותנטי. הנתונים הקוליים מעצימים אותו. אין ספק כי מדובר כאן בזמרת בעלת פוטנציאל גבוה. השאלה היא לאן פניה מועדות. האם בעברית היא תישמע כך? האם היא פוזלת החוצה? בינתיים יש לה שיר מקדם קריירה. אבא רוני היה גא.

ניקול פיטרסון Red & Blue

Sometimes I'm scared from being loved/ Sometimes I'm telling them that I'm leaving

And even though I'm scarred from the inside/ My love for you is bigger than the world

I'm getting lost in finding you/ My whole heart is braking in two

But I saw you and I knew/ That we turn each other from Red to Blue

Let me hold your hand just one more time/ Let me see with you how the flowers blossom

Let me live with you till paradise/ Let me sit with you in the cold

I'm getting lost in finding you/ My whole heart is braking in two

But I saw you and I knew/ That we turn each other from Red to Blue

That we turn each other from Red to Blue/ That we turn each other from Red to Blue

ניקול פיטרסון פייסבוק